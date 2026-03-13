Pablo Alfaro no pudo hacer bueno el dicho

Pablo Alfaro debutó en el banquillo del Gimnàstic con un empate agridulce frente al líder. Pese a mostrar una clara superioridad sobre el césped, los locales no lograron materializar su dominio en el marcador. El conjunto grana acabó sumando un solo punto ante un rival que se mostró excesivamente conformista.

El conjunto tarraconense saltó al césped sin complejos, tuteando a un Sabadell que se mostró inusualmente apático. Aunque Alan Godoy dio el primer susto arlequinado rozando el palo, la primera mitad fue un monólogo de intenciones grana. Pau Martínez se convirtió en la pesadilla de la zaga visitante, obligando a Fuoli a emplearse a fondo con dos disparos envenenados antes de la media hora. El dominio local no cesó y la madera escupió un remate de Cedric en el 33, salvando milagrosamente al líder. En el tramo final, Fuoli se vistió de héroe con una mano espectacular a disparo de Jaume Jardí para mantener el empate. Pese al asedio local, el Sabadell pudo dar la sorpresa en la última acción, pero Dani Rebollo desvió lo justo el tiro de Astals para cerrar unos primeros 45 minutos de infarto y dominio tarraconense sin premio.

Tras el receso, el duelo se equilibró y Juanda dio el primer aviso para el conjunto grana. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Nàstic recuperó el dominio y volcó el juego hacia el área rival. A pesar del asedio constante y de intentarlo hasta el último suspiro, el gol no llegó. El Sabadell resistió con solidez, defendiéndose con orden para mantener el resultado intacto.