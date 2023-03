Óscar Sierra, un incombustible del fútbol catalán

Este pasado domingo en L’Hospitalet, el defensa del San Cristóbal se coló en el selecto club de los jugadores con 600 partidos Sus encuentros están repartidos entre Tercera División (268) y Segunda B (332), con un balance de 38 goles en total

Este pasado domingo en L'hospitalet, el defensa egarense Óscar Sierra disputó su partido número 600, entrando a formar parte de una selecto club del que muy pocos pueden presumir.

A sus 41 años, el futbolista que militan en el San Cristóbal, no piensa en la retirada y asegura que “aún tengo cuerda para rato”. S”i me respetan las lesiones voy a seguir disfrutando del fútbol, que es mi pasión. Lo vivo mucho, me gusta ser profesional, cuidarme al máximo, descansar y eso es lo principal para mi”, afirma a Sport.

Los 600 partidos están repartidos entre Tercera División (268) y Segunda B (332), con un balance de 38 goles en total. De ellos, hay dos que recuerda especialmente. “Los dos que marqué en el Prat, con los que ascendimos a Segunda B, fue especial, único, muy bonito”, rememora. Entre los partidos, a Sierra se le hace difícil quedarse con uno y además de ese ascenso con los potablava, guarda con cariño otros muchos como “el ascenso del Sabadell a Segunda B, o el del L’Hospitalet”. “Es un orgullo llevar tdos esos partidos”, afirma.

Un largo periplo en el que también ha habido momentos duros. “Un año con el L’Hospitalet que no ascendimos por un penalti y el descenso con el Terrassa. Son años complicados porque estás todo el año luchando y al final no cumples el objetivo pero esto es fútbol y hay que levantarse y seguir”, explica el futbolista, que recaló en el San Cristóbal en julio de 2019.

Buena temporada

El conjunto parroquial está cuajando una buena temporada y tiene a solo un punto el acceso al play-off de ascenso. “Se están haciendo las cosas bien y aunque llevamos dos semanas perdiendo, esto es fútbol y no podemos ganarlo “, apunta Sierra, quien se muestra “ambicioso” y espera “hacer play-off otra vez y por qué no, intentar subir. Pero vamos partido a partido, son ocho jornadas y van a ser finales cada semana y lo vamos a intentar”.

De todos sus exequipos desde sus inicios en División de Honor con la Damm en la temporada 1999/2000 dice tener buenos recuerdos y afirma que “en todos los que he estado los llevo en el corazón porque en todos me han tratado bien”. DNI

Óscar Sierra lunaEdad: 41 años

Palmarés: Dos ascensos a Segunda B. Uno con el CE L’Hospitalet, la temporada 04/05 y otro con el AE Prat, la temporada 11/12.

Partidos: Barcelona C(4), Lleida (11), Hospitalet Atlético (9), L’Hospitalet (141), LInares (2), Sabadell (62), Terrassa (66), Gramanet (24), Prat (103), Badalona (35), Cornellà (22), Vilafranca (33) y San Cristóbal (97).