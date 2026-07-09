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Fútbol catalán

Óscar Sanz cambia el Nàstic por el CE Sabadell

El centrocampista catalán fue el capitán del equipo grana la pasada temporada

Firma por las dos próximas temporadas

Óscar Sanz

Óscar Sanz / @CESabadell

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El Sabadell ha cerrado la incorporación de Óscar Sanz, un mediocentro de 26 años nacido en Sant Sadurní d’Anoia, que firma por las próximas dos temporadas y media, hasta junio de 2028, después de quedar libre.

El jugador, que llega libre tras su etapa en el Nàstic , aporta experiencia, liderazgo y versatilidad a un proyecto arlequinado que busca consolidarse en LaLiga Hypermotion. Sanz, cuyo puesto natural está en el centro del campo, también puede desempeñarse como defensa central, una cualidad que buscaba el director deportivo Lucas Viale.

Sanz se formó desde los 11 años en el fútbol base del Nàstic, donde recorrió todas las categorías hasta consolidarse en el filial. Tras dos cesiones fructíferas en el CD Ebro y Unionistas de Salamanca, regresó al primer equipo tarraconense para convertirse en una pieza indispensable, donde ha jugado más de un centenar de partidos en Primera RFEF.

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La pasada temporada ejerció de capitán, disputó 32 partidos y anotó dos goles, siendo clave en los dos play-offs de ascenso a Segunda División consecutivos

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