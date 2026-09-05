Óscar Rubio alarga su leyenda y seguirá defendiendo al Lleida CF en Cuarta Catalana El defensa de 42 años, con 323 partidos en tres etapas, aportará liderazgo, carácter y experiencia a la línea defensiva.

El Lleida CF ha confirmado que Óscar Rubio continuará ligado al club la próxima temporada. El defensa lleidatano, de 42 años, vestirá de nuevo la camiseta azul en Cuarta Catalana y alargará así una de las trayectorias más emblemáticas de la historia del club.

Con 323 partidos oficiales repartidos en tres etapas distintas, Rubio se ha convertido en un símbolo de la entidad. Su compromiso, liderazgo y carácter serán de nuevo pilares fundamentales en la zaga del equipo, donde su experiencia resultará clave para la nueva campaña.

El central debutó con el Lleida en 2003 y, desde entonces, ha defendido los colores azules en casi todas las categorías posibles: desde Segunda División A hasta Tercera RFEF. Pocos jugadores pueden presumir de haber recorrido tantas etapas con la misma camiseta y con el mismo nivel de entrega.

En el ránking histórico de partidos disputados con el club, solo le superan su padre Miguel Rubio, Antoni Palau, Juanjo Lecumberri y Txema Alonso. Una estadística que refleja la magnitud de su legado y el vínculo indestructible que mantiene con la entidad.