Óscar Muñoz: “La temporada del equipo es de diez hasta el momento"

La UE San Juan At. de Montcada, con 49 puntos en 18 jornadas disputadas, tiene el ascenso a Primera Catalana a tiro El equipo entrenado por Dani Sánchez tiene 10 finales por delante que devolverían al club a una división superior cuatro temporadas después

Un bagaje de 49 puntos en 18 jornadas disputadas firma la UE San Juan At. de Montcada. De esta manera, encara la segunda fase de Segunda Catalana con la mayor de las ilusiones, todas ellas puestas en el ascenso. Uno de los culpables del buen rendimiento del equipo es Óscar Muñoz, delantero con amplia experiencia en Segunda División B y Tercera División. Así acreditan los más de 200 partidos disputados en estas categorías.

“La temporada del equipo es de diez hasta el momento. Perdimos el primer partido y tuvimos un empate pero hemos ganado 16 partidos de 18. Veremos lo que pasa a partir de ahora. Individualmente tuve un inicio un poco caótico porque cuando el equipo debutaba en Ripollet esa misma mañana a mí me estaban ingresando por una neumonía. Me recuperé, jugué dos partidos y en el tercero me hice un neumotórax. Pero a la que he tenido continuidad ya me encuentro bien físicamente y con ganas que empiece lo más serio. Hemos pasado la liguilla, tenemos muchos puntos y una buena ventaja pero las matemáticas con como son y hasta que no estemos ascendidos matemáticamente todo puede pasar", asegura el delantero a SPORT.

La mejor temporada hasta el momento de Óscar Muñoz fue la 14/15 defendiendo la camiseta de la UE Cornellà. Tal fue así que Óscar logró marcar en un partido de Copa del Rey frente al Real Madrid y eso, pocos jugadores lo pueden decir.

El delantero de Montornès del Vallés llegó este verano procedente de la EE Guineueta, equipo de Tercera RFEF con el que había disputado 24 partidos y marcado 5 goles. Bajar dos escalones para muchos jugadores es sinónimo de fracaso, pero Óscar no lo ve así. "Cuando me dijeron que había esta opción lo primero que dije fue que no pero con el paso de los días y semanas te informas... tienes opciones de categorías superiores pero que no te acaban de convencer. Al final tienes una edad, una vida hecha, mujer, hijas... y San Juan me daba lo que quería y me decidí por ir ahí. No me he equivocado y estoy muy contento de estar aquí", explica.

Oscar muñoz jugador procedente de la Guinaueta se suma al proyecto de la bombonera. Jugador con un amplió recorrido en el fútbol catalán, en equipos como Cornella, Sant Andreu, Grama etc.

Aportará experiencia al equipo y nos hará disfrutar de sus goles.#somoslaunion ❤💙 pic.twitter.com/feHcM0IAtJ — San Juan Atlético Montcada (@SJATLMontcada) 22 de julio de 2022

Parece que La Bombonera, como así lo conocen los aficionados de la UE San Juan At. de Montcada, es el lugar idóneo para jugadores ilustres de nuestro fútbol catalán. Es el caso de Braian Canalejo, exjugador de CE Manresa y UE Sant Andreu, entre otros equipos, o Ferran Pol y Omar Balde. "Tenemos un largo recorrido... Entre nosotros hablamos y sabes que cuando gente así va a tal equipo es porque este equipo tiene ganas de tirar para arriba. Sin yo conocerlo bien (al club) me hablaron de la afición, que es un campo muy difícil de visitante... Gracias a Dios nos hemos juntado aquí y el grupo es fenomenal", explica.

Solo una derrota en lo que va de temporada para el club moncadense sitúan al equipo entrenado por Dani Sánchez a tocar del ascenso de categoría. El CF Ripollet es el equipo que marcaría el ascenso, ahora mismo con 39 puntos, 15 menos que la UE San Juan At. de Montcada. Esto es así ya que el FC Cerdanyola B se retiró en el grupo 4B, por lo que el coeficiente es sobre los 18 partidos disputados, no sobre 20 como los otros equipos del grupo (UE Castellar, FC Joanenc, CE Puigreig).

El grupo que definirá los tres equipos que formarán parte de Primera Catalana a partir de la temporada que viene son:

UE San Juan At. de Montcada - 54 puntos (*) UE Castellar - 47 puntos (*) CD Montcada - 41 puntos (*) CF Ripollet - 39 puntos FC Joanenc - 38 puntos CE Puigreig - 37 puntos

(*) - Equipos que ascenderían de categoría si acabarán en esta posición la temporada. También, los tres mejores cuartos clasificados de los 6 Subgrupos ascienden de categoría.

"La segunda fase la encaramos con confianza, estamos en una buena línea y si seguimos como ahora dará sus frutos. Le pediría al equipo que demos un puntito más en cada entreno y partido para ser mejores de lo que hemos sido hasta ahora. En el fútbol nunca se sabe y yo que soy perro viejo no me fio de nada ni de nadie. Apretar estos dos meses que queden. Aunque sea sufriendo hay que conseguir el objetivo", finaliza. Óscar Muñoz.

Los datos de Óscar Muñoz Sayol (4 marzo 1987)

03-06: Reus Juvenil

05-06: Rapitenca (3ª División) 14-4

06-07: Rapitenca (3ª División) 9-0

Llagostera (Preferente) 20-8

07-08: Guixols (1ª Catalana) 7-0

Molletense (1ª Regional) 17-12

08-09: Molletense (1ª Regional) 30-19

Parets (Preferente) 3-3 Descenso

09-10: Gramenet B (1ª Catalana) 20-17

Gramenet (2ª B) 5-1

10-11: Gramenet (2ª B) 9-0

Vic (1ª Catalana) 23-17 Ascenso

11-12: Vic (3ª División) 33-11

12-13: Castelldefels (3ª División) 13-5

Europa (3ª División) 23-7

13-14: Cornellà (3ª División) 30-15 Ascenso

14-15: Cornellà (2ª B) 37-12

15-16: Cornellà (2ª B) 22-4

Badalona (2 B) 14-2

16-17: Prat (2ª B) 32-6 Descenso

17-18: Sant Andreu (3ª División) 32-8

18-19: Sant Andreu (3ª División) 22-5

19-20: FE Grama (1ª Catalana) 19-9 Ascenso

20-21: FE Grama (3ª División) 25-4

21-22: Guineueta (3ª División) 24-5 Descenso

22-23: San Juan At.Montcada (2ªCat) 13-7

Total liga: 496-18