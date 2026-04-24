Óscar Gómez: “Firmo no marcar más si asciende el Badalona”

Óscar Gómez prioriza el éxito colectivo sobre el brillo personal en un Badalona que se juega el ascenso en cuatro finales, la primera en Manresa.

Máximo goleador del equipo, pero once partidos sin marcar. Se permite vivir de rentas.

Es una sensación extraña: por un lado sé que si el equipo está arriba es en parte por mis goles, pero como delantero, esa sequía me quema dentro. Pero se ayuda al equipo de otras maneras, aunque no marque.

No será que estaría dispuesto a un sacrificio personal.

Como delantero vivo del gol, pero como jugador quiero ascender. El reconocimiento individual está muy bien para el currículum, pero un ascenso en el Badalona es lo que te da el respeto de la gente y la historia. Prefiero no marcar más goles y ascender, aunque me siento mal por no marcar, como delantero tengo esa impotencia.

A Santa Coloma parece que fueron de excursión.

El resbalón contra la Grama fue nuestro peor día, nos liamos nosotros solos. Pero la clasificación no miente: estamos en una posición privilegiada. Si ganamos los tres que quedan, subimos. Es así de bonito. El margen de error desapareció, pero prefiero jugarme la vida en Manresa que estar mirando el calendario de los demás.

Solo cuatro derrotas, pero dos en las dos últimas jornadas, vertigo competitivo.

Hemos competido contra todos, pero nos han penalizado los empates. El club habría firmado estar aquí al principio, pero ahora la ambición nos obliga a exigirnos más. Si no subimos, no será un fracaso absoluto, pero nos quedará ese sabor de boca de haber tenido el premio en la mano y haber dejado que se nos escapara por los dedos. Quedar segundos, si se da el caso, te da ventaja.

Badalona es verdinegra.

Es la realidad que nos toca. Aquí la canasta pesa más que la portería, pero eso también nos da una libertad peligrosa. Si conseguimos el ascenso, obligaremos a más de uno a girar la cabeza hacia el césped. Queremos revertir esa situación a base de celebraciones, aunque por ahora seamos los parientes pobres de la Penya.

Larrosa, Pime o Diawara dificultan el proceso de selección para Pedro Dólera.

La competencia en este Badalona es una bendición y una tortura a la vez. Si soy titular es porque me lo gano cada martes, porque aquí nadie regala el puesto por el nombre. Esa presión es la que nos hace estar en puestos de privilegio; si te relajas un segundo, hay tres preparados para quitarte la silla y el gol.

Toledo, como experiencia cultural.

Fue un error de cálculo o quizá una falta de sintonía con el entrenador. Salí de Cataluña con la maleta llena de expectativas pero no salió bien.

El Nàstic, como sufrida pasión.

Soy de Tarragona, soy del Nàstic y me duele verlos sufrir, aunque creo que se va a salvar.

Tampoco le valió ser nativo.

Allí nunca llegué a sentir que apostaran de verdad por mí. Estuve en la Pobla no lo vi claro y me fui cedido al Hospi. Esa espinita de no haber debutado con el primer equipo del Nàstic sigue ahí, clavada.

Su calvario con los isquios.

Me los rompí tres veces, dejas de confiar en tu propio cuerpo. Tuve que visitar nutricionistas, podólogos y hasta odontólogos para entender que mi cuerpo es mi herramienta. A partir de entonces me cuido mucho más.