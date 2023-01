Oribe deja el Vilafranca tras más de nueve años

El futbolista ha tomado la decisión de dejar la disciplina del club, con el que ha marcado 85 goles "Han sido 9 años muy buenos. Me voy tranquilo porque lo he dado todo", afirmó el jugador

El Vilafranca de Tercera RFEF ha dicho hoy adiós a uno de sus jugadores emblema. El eterno '8'. Víctor Oribe deja el equipo tras más de nueve años defendiendo la camiseta del club. Hoy, sus compañeros, se han despedido de él en el que ha sido su último entrenamiento.

Con 85 goles a sus espaldas y muchas vivencias, el futbolista ha tomado la decisión de dejar al equipo de su vida. "Es por una situación personal. Cuando vengo aquí estoy muy feliz pero después me cuesta mucho todo", comentó Oribe en declaraciones facilitadas por el club.

𝗠𝗢𝗟𝗧𝗘𝗦 𝗚𝗥À𝗖𝗜𝗘𝗦 8️⃣𝗥𝗜𝗕𝗘 🥹



La noticia que no hauríem volgut donar mai...



9️⃣ anys i mig defensant la samarreta del Vila



8️⃣5️⃣ gols



Ascens no esportiu, final de Copa Catalunya, Play Offs...



— FC Vilafranca (@FCVilafranca) January 17, 2023

"Me llevo a muchos amigos, he estado muy feliz. Siempre he priorizando al Vilafranca. Es decisión mía, el club hasta el último momento ha intentado que me quedara, el presi es como si fuera familia mía", añadió.

"Han sido 9 años muy buenos. Me voy tranquilo porque lo he dado todo. Me quedó con el ascenso no deportivo, play-offs y la final de Copa Catalunya.Mi primera opción siempre ha sido el Vilafranca porque he notado mucho el cariño de la gente", añadió.