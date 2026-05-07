“Orgullosos de nuestra afición”

El CE Sabadell encara el tramo decisivo de la temporada con la confianza que da sentirse respaldado por una masa social incansable. Mañana afronta un compromiso decisivo frente a un Atlético Madrileño que, a cuatro puntos, no renuncia todavía a lograr incluso el ascenso directo.

Urri, pilar en la medular, ha querido poner en valor la comunión entre equipo y grada en un partido en el que el equipo, como en todos los desplazamientos, no estará solo: “Siempre están al pie del cañón. La gente está ilusionada y nosotros también”, afirma con rotundidad.

El centrocampista destaca que ese apoyo es recíproco, pues el grupo ha respondido en el verde para que la afición no les deje solos: “Adonde vayamos, siempre hay gente con la arlequinada”. Con nueve puntos aún en liza, el vestuario no hace cuentas externas y se centra en su propio rendimiento: “Tenemos que fijarnos en nosotros, estar a un buen nivel y mostrar nuestra mejor versión”.

El próximo reto, ante un filial de altura, no intimida a un Urri que respeta al rival pero confía plenamente en sus compañeros: “Sabemos que son un equipazo con jugadores en dinámica de Primera División, pero este equipo afronta todos los partidos igual, con confianza y sabiendo que tenemos opciones”.