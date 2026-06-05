El orgullo del Sabadell mantiene vivo el sueño

El Sabadell obró el milagro tras firmar una remontada épica ante un desdibujado Real Madrid Castilla. El feudo sabadellense, completamente lleno, volvió a vivir una noche mágica para espolear a los suyos hacia la gran final. Ahora, los arlequinados se encuentran a solo a dos pasos de certificar el ansiado ascenso de categoría.

Sabadell-RM Castilla Playoff ascenso a LaLiga Hypermotion CE Sabadell 3 0 Real Madrid Castilla Alineaciones CE Sabadell, 3 Fuoli; Kaiser (Carlos García, 66’), Bonaldo, Genar Fornés; David Astals (Ton Ripoll, 57’), Urri, Quadri, Joel Priego; Miguelete (Eneko Aguilar, 57’), López-Pinto (Sergi Segura, 85’) y Escudero (Coscia, 57’). Real Madrid Castilla, 0 Fran González; David Jinénez, Joan Martínez, Lamini Fati (Yáñez, 92’), Diego Aguado; Jorge Cestero, Pitarch; Alexis Ciria (Álvaro Leiva, 67’), César Palacios, Pol Fortuny; y Jacobo Ortega (Rachad Fettal, 80’).

El cuadro vallesano salió en tromba desde el pitido inicial activando la ‘operación remontada’ ante el Real Madrid Castilla. En apenas un minuto, David Astals avisó con la primera ocasión, seguida de un doble remate arlequinado que Fran González salvó milagrosamente. López-Pinto desarboló la defensa blanca, aunque el filial madridista respondió con un susto de Palacios y un tiro de Alexis Ciria repelido por Fuoli. El acoso local tuvo premio tras una cesión de Lamini Fati dentro del área que Joel Priego transformó en el 1-0 de falta. Sin dar tiempo de reacción al Castilla, Astals desató la locura al firmar el 2-0 con un gran disparo que igualaba la eliminatoria, rozando Escudero el tercero justo antes del descanso.

Tras el receso, una intervención espectacular de Fuoli y el poste evitaron el gol visitante. Replicaron de inmediato Coscia y Priego para el conjunto rival, pero se toparon con un Fran González que se erigió como un auténtico muro bajo los palos. Sin embargo, la insistencia atacante tuvo su premio en el tercer intento claro de la segunda mitad. Joel Priego aprovechó su oportunidad, batió al guardameta madridista y culminó con éxito una vibrante remontada.