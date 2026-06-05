Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enrique Riquelme KloppEspaña - InglaterraSabadell - Madrid CastillaGrupo España clasificación MundialLiga FuturesHorario Carrera Sprint MotoGPClasificación F1 GP MónacoFichaje BarçaFichaje FlorentinoOsimhenJoao Neves VitinhaHorario final Roland GarrosNava - Barça balonmanoJordi CruzEtapa 8 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesFerreroBarça - UCAM MurciaCuadro Play-off Liga EndesaCuándo juega EspañaPróximo torneo Rafa JódarNoticias BarçaElecciones Real MadridCuándo pelea TopuriaGuardiolaDe la FuenteOyarzabalParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Fútbol catalán

El orgullo del Sabadell mantiene vivo el sueño

El equipo arlequinado consiguió tumbar al Real Madrid Castilla con una Nova Creu Alta que rugió más fuerte y le guió a una épica remontada

Los vallesanos lograron igualar la eliminatoria en la primera mitad y en la segunda remataron la faena

Merecida victoria de un Sabadell que puso mucho más que su rival en el partido

Merecida victoria de un Sabadell que puso mucho más que su rival en el partido / CE Sabadell

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marçal Fontanals

Sabadell

El Sabadell obró el milagro tras firmar una remontada épica ante un desdibujado Real Madrid Castilla. El feudo sabadellense, completamente lleno, volvió a vivir una noche mágica para espolear a los suyos hacia la gran final. Ahora, los arlequinados se encuentran a solo a dos pasos de certificar el ansiado ascenso de categoría.

Sabadell-RM Castilla

Playoff ascenso a LaLiga Hypermotion

3
0
Alineaciones
CE Sabadell, 3
Fuoli; Kaiser (Carlos García, 66’), Bonaldo, Genar Fornés; David Astals (Ton Ripoll, 57’), Urri, Quadri, Joel Priego; Miguelete (Eneko Aguilar, 57’), López-Pinto (Sergi Segura, 85’) y Escudero (Coscia, 57’).
Real Madrid Castilla, 0
Fran González; David Jinénez, Joan Martínez, Lamini Fati (Yáñez, 92’), Diego Aguado; Jorge Cestero, Pitarch; Alexis Ciria (Álvaro Leiva, 67’), César Palacios, Pol Fortuny; y Jacobo Ortega (Rachad Fettal, 80’).
Goles
1-0 (31’): Joel Priego. 2-0 (33’): David Astals. 3-0 (90’): Joel Priego.
Árbitro
Ruipérez Marín, del colegio manchego. Amonestó a los locales Miguelete y Coscia (2A, 97’); y a los visitantes Pitarch, Lamini Fati y Palacios.
Incidencias
Nova Creu Alta. Un total de 11.908 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Miquel Arroyos, expresidente del CE Sabadell.

El cuadro vallesano salió en tromba desde el pitido inicial activando la ‘operación remontada’ ante el Real Madrid Castilla. En apenas un minuto, David Astals avisó con la primera ocasión, seguida de un doble remate arlequinado que Fran González salvó milagrosamente. López-Pinto desarboló la defensa blanca, aunque el filial madridista respondió con un susto de Palacios y un tiro de Alexis Ciria repelido por Fuoli. El acoso local tuvo premio tras una cesión de Lamini Fati dentro del área que Joel Priego transformó en el 1-0 de falta. Sin dar tiempo de reacción al Castilla, Astals desató la locura al firmar el 2-0 con un gran disparo que igualaba la eliminatoria, rozando Escudero el tercero justo antes del descanso.

Noticias relacionadas y más

Tras el receso, una intervención espectacular de Fuoli y el poste evitaron el gol visitante. Replicaron de inmediato Coscia y Priego para el conjunto rival, pero se toparon con un Fran González que se erigió como un auténtico muro bajo los palos. Sin embargo, la insistencia atacante tuvo su premio en el tercer intento claro de la segunda mitad. Joel Priego aprovechó su oportunidad, batió al guardameta madridista y culminó con éxito una vibrante remontada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL