Optimismo en el Hospitalet

El Hospitalet sigue avanzando hacia una temporada en la que espera responder a las expectativas de un proyecto que tiene como objetivo el ascenso a Segunda Federación. Y de momento el equipo ribereño está haciendo una pretemporada brillante pese a que no pudiera alzarse con el 16ª Ciudad de L'Hospitalet tras perder ante el Gimnàstic (1-2).

Pese a la derrota, el Hospitalet ofreció una muy buena imagen y plantó cara al Nàstic, que está dos categorías por encima y llevaba más rodaje. El equipo de Cristian Gómez, que vuelve hoy al trabajo, le quedan tres test para completar su trabajo con los partidos ante el Igualada, el 23 de agosto; Júpiter, el día 27; y Barça Atlètic, el domingo 31 de agosto.

Cristian Gómez, técnico del Hospitalet, hizo un balance muy positivo del partido ante el Nàstic: "Muy contento y orgulloso por el trabajo que han hecho mis jugadores, en la primera parte fuimos superiores, casi que merecíamos un 3-0 y nos fuimos sin embargo con un 1-2. Después en la segunda parte acusamos el cansancio, pero si jugamos como en la primera parte podemos hacer cosas grandes esta temporada".

Gómez reiteró que el equipo está creciendo: "A nivel de resultados en pretemporada me da bastante igual, pero ante el Nàstic, a pesar de la derrota, hemos dado un paso adelante y aún nos quedan tres semanas de pretemporada para dar el último paso y llegar a punto a la competición".

El técnico del Hospi alabó la respuesta de sus jugadores. "Me lo están poniendo muy fácil, la verdad es que he de apretar poco porque los jugadores van al límite y lo dan todo. Los 22 están entrenando increíble y creo que vamos a hacer una buena temporada".

Carlos Martínez fue el autor del gol del Hospitalet y aún tuvo más oportunidades: "Creo que el Nàstic nos ha exigido mucho, pero salimos sin complejos y el trabajo del equipo ha sido espectacular. Me siento muy cómodo, me gusta mucho el estilo de juego y si encima llegan los goles, más feliz. Intento ganarme el puesto y sacar lo mejor de mí. Si el entrenador me da confianza, creo que le responderé".

Antonio Pelegrín, por su parte, también se mostró optimista: "Las sensaciones son buenas, en la primera parte fuimos superiores y pudimos hacer más goles. Tenemos un gran grupo, creo que hemos de mejorar la pelota parada, pero hay tiempo de solucionarlo. Muy contento de ser capitán".