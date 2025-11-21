Oportunidad ante un rival directo

El Atlètic Lleida afronta un partido clave ante el VCF Mestalla en un choque inédito entre ambos clubes que puede marcar el rumbo en la zona baja. Los de Gabri Garcia llegan con once puntos, tres más que un filial valencianista que no termina de arrancar y que ocupa la penúltima posición con solo una victoria en cinco jornadas.

La irregularidad ha marcado el camino del Atlètic Lleida en las últimas semanas: dos triunfos, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Eso sí, el equipo llega reforzado por su espectacular 3-2 ante el Andratx, una victoria que ha elevado la moral del vestuario. Enfrente, un Mestalla que vive un inicio gris —tres empates, una derrota y un único triunfo— y que busca reaccionar para salir del descenso.

Las bajas vuelven a condicionar a los ilerdenses. Agüero continúa al margen, aunque ya está cerca de su regreso, mientras que Carlos Mas afronta una larga recuperación que lo mantendrá cerca de un año fuera de los terrenos de juego.

El partido reunirá a varios nombres a seguir. En el filial valencianista destaca Marc Jurado, máximo goleador con cinco dianas y con debut ya en el primer equipo en la Copa del Rey. En el Atlètic Lleida, la mirada recae en Boris Garrós, que viene de marcar un golazo y suma tres tantos sin haber sido titular en la categoría.

El técnico Gabri Garcia lo tiene claro: “Será un duelo de intensidad y ritmo, el tipo de partido donde nos sentimos cómodos. Es de tú a tú y estamos preparados para competir al máximo”. En un enfrentamiento directo por la permanencia, cada detalle puede ser decisivo.