FÚTBOL CATALÁN
Operación ascenso en el Narcís Sala
Los cuadribarrados serán campeones si ganan su partido...
... O si el Atlético Baleares no hace los deberes por la mañana
Isaac Fandos
Los andreuenses buscarán cerrar la semana más complicada de la temporada, después de la derrota por 3-0 en campo del Mestalla desaprovechando la primera bola de partido para ser campeones, y especialmente tras la noticia del infarto de su entrenador Natxo González. Por fortuna, tal y como informa el club, el técnico se encuentra estable y ya ha abandonado la UCI.
Los jugadores cuadribarrados querrán dedicarle el título a su entrenador, ya sea por pasiva o por activa. Su principal rival, el Atlético Baleares se desplaza al campo de un Porreres ya descendido, por lo que se presupone que los catalanes deberán ganar su duelo para proclamarse campeones.
En frente, tendrán a un Reus Reddis que también se juega buena parte de sus aspiraciones, pues los tarraconenses son quintos, pero solo con un punto de margen sobre una Barça Atlètic que ansía una plaza de play-off.
Se espera que haya un gran ambiente en el Narcís Sala, con un lleno absoluto para empujar a los suyos en busca de un ascenso que podría catapultar a la entidad cuadribarrada y dejarla muy cerca del fútbol totalmente profesional.
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