Olot y Sant Andreu empatan sin tantos

El Olot consiguió un empate ante un Sant Andreu de categoría superior, en un encuentro en el que ambos conjuntos ofrecieron una buena imagen.

Los barceloneses tuvieron más balón en la primera mitad, con una ocasión de Tovar para abrir el marcador. Antes del descanso, Walid estuvo a punto de cumplir la ley del ex, pero topó con Ramón.

En la segunda mitad, se mantuvo la tónica, y Ramón Juan evitó el triunfo local en el último minuto en un mano a mano de Marçal.