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Fútbol catalán

Olot y Sant Andreu empatan sin tantos

Un buen encuentro con intensidad pero sin ver portería

El Olot ofreció una buena imagen pese a ser de categoría inferior

Los barceloneses juegan con la segunda equipación

Los barceloneses juegan con la segunda equipación / UE Sant Andreu

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Isaac Fandos

El Olot consiguió un empate ante un Sant Andreu de categoría superior, en un encuentro en el que ambos conjuntos ofrecieron una buena imagen. 

Los barceloneses tuvieron más balón en la primera mitad, con una ocasión de Tovar para abrir el marcador. Antes del descanso, Walid estuvo a punto de cumplir la ley del ex, pero topó con Ramón. 

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En la segunda mitad, se mantuvo la tónica, y Ramón Juan evitó el triunfo local en el último minuto en un mano a mano de Marçal.

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