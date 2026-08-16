Fútbol catalán
Olot y Sant Andreu empatan sin tantos
Un buen encuentro con intensidad pero sin ver portería
El Olot ofreció una buena imagen pese a ser de categoría inferior
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Isaac Fandos
El Olot consiguió un empate ante un Sant Andreu de categoría superior, en un encuentro en el que ambos conjuntos ofrecieron una buena imagen.
Los barceloneses tuvieron más balón en la primera mitad, con una ocasión de Tovar para abrir el marcador. Antes del descanso, Walid estuvo a punto de cumplir la ley del ex, pero topó con Ramón.
En la segunda mitad, se mantuvo la tónica, y Ramón Juan evitó el triunfo local en el último minuto en un mano a mano de Marçal.
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