El Olot recupera el pulso competitivo

El Olot volvió a encontrarse con la victoria después de cuatro partidos sin lograrlo y lo hizo con una actuación firme, ordenada y muy madura. El equipo de la Garrotxa se impuso con autoridad y, una vez más, cimentó su éxito en un trabajo defensivo impecable que mantiene su sello distintivo desde el inicio de la temporada.

La tarde fue especialmente significativa para Pol Ballesté, que cumplía 100 partidos defendiendo la portería del Olot y lo celebró con un nuevo cero en contra, el quinto del curso. El guardameta, pieza clave en el engranaje del equipo, permitió que los rojillos sigan siendo el conjunto menos goleado del campeonato, con solo 9 tantos encajados en 13 jornadas. Únicamente el Barça Atlètic (2-0) ha sido capaz de marcarles más de un gol en un mismo encuentro.

El duelo dejó también el debut como titular de Andreu Guiu, que ofreció una actuación solvente, y confirmó el buen momento de Marc Mas, autor del gol que decidió el encuentro y que ya es el máximo realizador del equipo con tres tantos.

Al término del partido, el delantero expresó las sensaciones positivas que deja el triunfo: "Defensivamente estamos muy fuertes; hemos dejado el cero frente al equipo más goleador del grup. A base de insistir y confiar, todo llega. Tenemos que seguir, descansar y la próxima semana hacer un partido como el de hoy."

La satisfacción era evidente tras un encuentro que confirmó la línea ascendente del equipo: "Creo que hemos hecho un partido muy completo, ha salido redondo. Estamos en el buen camino y esa es la línea."