El Olot presenta candidatura al ascenso

El equipo de Pedro Dólera sigue a dos puntos del líder, el L'Hospitalet, en Tercera Federación Logró su primer triunfo a domicilio tras dos empates en campo del Pobla Mafumet y San Cristóbal

El Olot sigue fuerte en este inicio del campeonato, y tras ganar los tres partidos de casa le faltaba estrenar el casillero de victorias en campo contrario. El equipo de Pedro Dólera ganó en Castelldefels con solvencia y sigue a dos puntos de L’Hospitalet en lo alto de la tabla.

El entrenador valoró la victoria tras el partido: “Hoy hemos tenido la suerte que no hemos tenido otros días. Hemos controlado el partido y hemos podido hacer el cuarto para cerrarlo. La lástima es el último gol encajado por el relax. La idea era tener un equipo muy movil, chutar desde fuera del área y acabar las jugadas. Me alegro mucho por Ufano y Moha, están trabajando como unos animales”. El entrenador también comentó sobre el partido de Copa Catalunya del miércoles en Nou Sardenya: "Esta victoria nos da estabilidad en medio de una semana muy importante. El miércoles voy al campo del Europa, donde me estiman mucho, pero intentaremos ganar y pasar de ronda porque la ciudad de Olot se lo merece".

Estreno goleador de Pablo Ufano

Por primera vez el equipo de La Garrotxa marcó 4 goles, y sin duda el protagonista fue un Pablo Ufano que todavía no había marcado en la liga, ni tampoco con Pedro Dolera de entrenador en sus dos temporadas en el Prat. Marcó un gol, provocó el penalti que significó el segundo, y dio la asistencia a Urri en el tercero en una primera parte impecable del jugador potablava, que sin duda jugó su mejor partido con los gerundenses.