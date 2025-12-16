Olot y Nástic abanderan la rebelión

La Unió Esportiva Olot y el Gimnàstic de Tarragona han dado un paso al frente en el conflicto que sacude a la Federació Catalana de Futbol. Ambos clubes han informado de que este martes se ha presentado ante el Consell Català de l’Esport un escrito de solicitud de medidas cautelares en representación de 442 clubes afiliados, una cifra que equivale aproximadamente al 35% del censo federativo. El objetivo de esta iniciativa es lograr la suspensión inmediata de la decisión adoptada recientemente por los órganos de la federación, una medida que los firmantes consideran lesiva para el funcionamiento democrático de la entidad.

La actuación responde, según explican los clubes impulsores, a una “grave preocupación” compartida por una parte significativa del fútbol catalán ante la actual situación de gobernanza de la Federació Catalana de Fútbol. En el centro del conflicto se sitúa la presunta vulneración del derecho de participación de la Asamblea General, órgano soberano de la federación y espacio donde, por estatutos, deben canalizarse las decisiones estratégicas que afectan al conjunto de los clubes.

Desde Olot y Nàstic se subraya que esta preocupación no es únicamente interna, sino que interpela de manera directa a la administración deportiva catalana. En este sentido, recuerdan que las federaciones deportivas son entidades al servicio de los clubes que las integran y que el Consell Català de l’Esport tiene la obligación legal y moral de velar por el respeto a los principios democráticos, la transparencia y la normativa vigente.

Los promotores de la solicitud insisten en que la dimensión del respaldo recibido —más de cuatrocientos clubes— evidencia que no se trata de una discrepancia aislada, sino de una crisis institucional de calado que afecta a la credibilidad y al buen funcionamiento del fútbol catalán. Consideran, además, que la falta de respuestas claras y de mecanismos de participación efectiva ha erosionado la confianza de los clubes en los órganos de gobierno federativos.

Desde el máximo respeto institucional, Olot y Gimnàstic reclaman una actuación “rigurosa, inmediata y alineada con el interés general”. Entienden que la adopción de medidas cautelares es imprescindible para evitar daños mayores mientras se analiza el fondo del asunto y para garantizar que cualquier decisión futura se adopte con plenas garantías democráticas.

El conflicto queda ahora en manos del Consell Català de l’Esport, que deberá valorar la solicitud presentada y decidir si interviene de forma directa. Mientras tanto, los clubes firmantes advierten de que la situación actual no admite más dilaciones y confían en que la administración deportiva actúe como garante del equilibrio institucional y de los derechos del conjunto del fútbol catalán.