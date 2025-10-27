Fútbol catalán
El Olot se hace fuerte en casa
Los de Roger Vidal suman 10 de 12 puntos en el Municipal y se reivindican en el derbi gerundense
Martí Soler, héroe inesperado con un doblete de cabeza tras el gol inicial de Arango
El Olot volvió a demostrar que en el Municipal nadie manda más que ellos. Los de Roger Vidal se impusieron al Girona B (2-1) en un duelo intenso y cargado de emoción, en el que tuvieron que remontar el tanto inicial de Juan Arango. Con dos cabezazos magistrales de Martí Soler, el conjunto olotense recuperó sensaciones, sumó su décima unidad de doce posibles en casa y dejó atrás una racha de tres jornadas sin ganar. A destacar también el estreno de Guillem Barrés, joven central cedido por el Nàstic, en la línea defensiva por las molestias de Uri Ayala, que también ha visto la quinta amarilla.
Con esta victoria, el Olot confirma su solidez como local (10 de 12 puntos posibles) y se mantiene firme en la lucha por los puestos altos de la Segunda Federación. El conjunto olotense volverá a poner a prueba su carácter la próxima jornada, decidido a trasladar su fortaleza del Municipal también lejos de casa, donde de momento tiene un balance de dos empates y de dos derrotas. Su próximo desplazamiento será para jugar ante el Espanyol B en el Dani Jarque.
Martí Soler, centrocampista defensivo, protagonista indiscutible e inesperado goleador, se mostró satisfecho tras su doblete, con el que se estrenaba como goleador esta temporada. El manresano marcó los dos goles de cabeza en acciones a balón parado: “Estamos muy contentos. Llevamos semanas jugando bien, pero nos faltaba efectividad. Hoy el trabajo ha tenido premio.”
Por su parte, Roger Vidal valoró la madurez del equipo tras encajar el 0-1: “Después de un 1 de 9 y con un marcador adverso, podían aparecer dudas, pero el equipo ha reaccionado de la mejor forma. Hemos sido fuertes mentalmente y eso nos hace crecer.”
