El nuevo Sant Andreu empieza a coger forma

La UE Sant Andreu ya planifica con ambición su histórico desembarco en la Primera Federación tras una temporada de ensueño coronada con el ascenso directo. El máximo accionista de la entidad, Taito Suzuki, mantiene intacto el gran objetivo de acercar al conjunto andreuense al fútbol profesional en la Segunda División. Para lograrlo, la propiedad tiene la firme intención de confeccionar un proyecto sumamente competitivo y capaz de luchar por todo en la categoría de bronce.

La primera piedra del nuevo proyecto ha sido la continuidad del director de orquesta, el técnico Natxo González, artífice principal del título liguero. En los despachos del Narcís Sala no se ha perdido el tiempo y rápidamente se han certificado las renovaciones de pesos pesados. El capitán Albertito García y el extremo Alexis García seguirán en el bloque, sumándose también las firmas de Andreu Hernández, Javi Gómez y el central Carlos Blanco.

El último movimiento estratégico ha sido la esperada renovación automática del guardameta navarro Iñaki Álvarez hasta el próximo mes de junio de 2027. Iñaki, que cumplirá su segunda temporada como cuatribarrado tras llegar del Lleida CF, ha sido el jugador con más minutos del plantel (2.880). Su liderazgo bajo los tres palos ha resultado clave, consagrándose además como el tercer portero menos goleado del grupo.

Con este movimiento, la columna vertebral de cara a la campaña 2026/2027 empieza a definirse con claridad junto a los futbolistas que tienen contrato en vigor.

En esta situación se encuentran los atacantes Sergi Serrano y Pablo Santiago, ambos vinculados legalmente con la entidad barcelonesa hasta el año 2027. Además, el club guarda una posición de fuerza con Sergi García, Walid Meddeb, Josep Señé y el propio Carlos Blanco al disponer de un año más opcionaL.