Un nuevo Nástic en Torremolinos

El Gimnàstic inicia el año competitivo lejos del Nou Estadi y lo hace con un contratiempo relevante en su estructura defensiva. La visita de este sábado al Juventud de Torremolinos llegará marcada por la ausencia de César Morgado, uno de los futbolistas más fiables y regulares del curso. El central zurdo no podrá estar a disposición de Cristóbal Parralo por una afectación vascular en el pie izquierdo que le mantiene apartado de la actividad física, según ha informado el club.

No se trata de una baja menor. Morgado se había consolidado como una pieza estructural en el sistema del técnico andaluz, aportando jerarquía, contundencia en el duelo y una salida de balón limpia desde el perfil izquierdo. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a reordenar la zaga en un escenario siempre incómodo como El Pozuelo, un campo estrecho y de ritmo alto, donde los detalles suelen marcar diferencias.

La solución apunta a una pareja de centrales formada por David Alba y Enric Pujol, dos perfiles distintos pero complementarios, que ya han compartido minutos a lo largo de la temporada. Ambos parten con ventaja para asumir la responsabilidad en un partido en el que el Nàstic necesitará máxima concentración y rigor defensivo si quiere sumar lejos de Tarragona. Además de Morgado, Parralo tampoco podrá contar con Óscar Sanz, otra baja sensible que reduce el margen de maniobra en el centro del campo.

Un rival incómodo y bien trabajado

El Juventud de Torremolinos llega al duelo como un equipo reconocible, fuerte en casa y bien adaptado a su contexto. Parralo no escondió el respeto hacia el rival en la previa: «Es un equipo que juega muy bien al fútbol y que está muy adaptado a su campo. Tenemos que ser mucho más sólidos de lo que venimos siendo». El entrenador insistió en la necesidad de competir sin excusas: «Nos adaptaremos al terreno y al rival e iremos a buscar la victoria».

El técnico grana quiso también poner el foco en las oportunidades que generan las ausencias: «Son bajas importantes, pero esto permite que otros jugadores demuestren que están preparados. Enric Pujol, por ejemplo, puede tener continuidad». Un mensaje que refuerza la idea de plantilla y de competencia interna en un momento clave del curso.

Cuestionado por el mercado de invierno, Parralo fue tajante y evitó cualquier ruido externo: «Eso corresponde a la dirección deportiva. Yo me centro únicamente en los jugadores que tengo y en el partido de mañana». Una declaración alineada con su discurso habitual, pragmático y enfocado al corto plazo.

Mirando hacia adelante, el entrenador subrayó la importancia de empezar el año con la mentalidad adecuada, dejando atrás los errores del último partido de 2025. «Tenemos que levantarnos, corregir lo que hicimos mal y seguir creciendo. La trayectoria es buena y queremos que el equipo siga dando pasos adelante», concluyó, con un mensaje final de buenos deseos para socios y aficionados.