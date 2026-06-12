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Fútbol catalán

El nuevo Nàstic pisa el acelerador

El club grana anuncia tres fichajes de una tacada después del de Valderrama

Los defensas Joseda y Royo y el delantero Pere Marco

Manuel Royo, defensa, la temporada pasada en el Teruel

Manuel Royo, defensa, la temporada pasada en el Teruel / @TeruelCd

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El nuevo proyecto del Nàstic comandado por Xisco Campos ha pisado a fondo el acelerador en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026-27.

Tras el regreso de Eugeni Valderrama a la medular grana como primera incorporación, la dirección deportiva ha cerrado de una tacada una triple incorporación de plenas garantías para blindar la zaga y dotar de pólvora el ataque en el Nou Estadi con la llegada de dos defensas y un delantero.

Joseda, lateral diestro que también puede desempeñarse como central, procedente del Teruel. Para el carril izquierdo, el club suma la veteranía de Manel Royo. Nacido en Alcanar hace 32 años, el futbolista cumple por fin su deseo de vestir de grana tras una dilatada trayectoria profesional. También llega desde el Teruel.

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La guinda de este triple movimiento la pone la parcela ofensiva con el fichaje de Pere Marco, un prometedor y dinámico punta de 22 años. El delantero jugó la pasada campaña en Unionistas de Salamanca cedido por el Castellón, firmando seis dianas en treinta participaciones en la categoría de bronce.

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