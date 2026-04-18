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FÚTBOL CATALÁN

Nuevo golpe en la mesa del Europa

Remontada en campo del Sanluqueño en un partido que se complicó al inicio

Un gol de Mahicas y un doblete de Jordi Cano le dieron la vuelta al encuentro

La celebración del tanto del empate

La celebración del tanto del empate / CE Europa

Isaac Fandos

Reacción perfecta del Europa tras un inicio complicado en Sanlúcar de Barrameda consiguiendo un triunfo crucial para seguir en las plazas de play-off.

El partido se puso muy pronto cuesta arriba, con los locales marcando el primer tanto en un saque de esquina. El Sanluqueño apuraba sus opciones de permanencia, con esta derrota ya prácticamente inexistentes, y salió con todo a intentar poner tierra de por medio.

Pero el Europa demostró tener un carácter único y una mandíbula de hierro, y a los once minutos del inicio Mahicas empató el encuentro tras una buena asistencia de Jordi Cano. 

El partido parecía irse al descanso con tablas, pero el pequeño de los Cano volvió a aparecer para poner el segundo castigando un error local. 

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Apretó sin cesar el Atlético Sanluqueño, sobretodo en el tramo final, cuando Álex Cano y Sgró tuvieron que sacar dos remates sobre la línea de gol. Al final, con los locales volcados, Meshak asistió a un Jordi Cano pletórico que sentenció.

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