Nuevo fichaje de la UE Olot

Andrés Guiu, con experiencia en Primera RFEF

Procede del Tudelano y juega de extremo

El futbolista de Reus Andreu Guiu (03-12-1994) se compromete con la Unión Deportiva Olot para la nueva temporada en Segunda RFEF. Guiu, de 30 años, es un extremo derecho con un currículum muy contrastado en la categoría. Se formó en el Olímpic Mora d'Ebre y empezó a destacar en Tercera División con el FC Ascó y el AE Prat.

También ha jugado en Primera RFEF con la UE Costa Brava y SD Tarazona, además del CF Badalona Futur, UCAM Murcia y CD Tudelano, equipo de procedencia en el que ha disputado 12 partidos en media temporada. Jugador de banda muy potente con desequilibrio y recursos técnicos para encarar y driblar a las defensas rivales, su llegada le da más opciones a la UE Olot en la parcela ofensiva.

Por otra parte, la Pobla Mafumet anunció ayer dos fichajes, los de Xavi Samper, defensa que llega del CE Manresa y el de Pol Cid, centrocampista de Tortosa que la temporada pasada jugó en el Vilanova.

