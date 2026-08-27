Nuevo fichaje de la CF Montañesa

La Montañesa ha oficializado el fichaje de Rubén Gómez Casas, que se convierte en la decimocuarta incorporación del equipo de Nou Barris. El defensa de 25 años llega procedente del AE Prat. Gómez aporta experiencia en la Liga Elit Catalana y categorías inferiores. En la temporada 2025/26 acumuló 32 partidos con el AE Prat, anotando dos goles.

Previamente militó en FC Vilafranca, donde jugó 34 partidos. También pasó por L’Hospitalet, Gornal, Santfeliuenc y Caldes de Montbui. En total suma 111 partidos oficiales y cuatro goles en su trayectoria. Su perfil de central o lateral refuerza la zaga del conjunto de Nou Barris.

Anteriormente se incorporaron Jhon Córdoba, Pape, Àlex Baño, David Toro, Warren Xue, Álvaro Torres, Alejo Orozco, Manel Valdívia, Sergi Melero, Marc Soldado, Ernest Forgas, Moha Traoré, Oscar Zajara y Rubén Gómez.

Al mismo tiempo han renovado hasta 2027 a Josep García, Guillem Pujol, Gerard Batalla, Oscar Sierra, Pau Rosales y Seungho Baik.

Bajas confirmadas han sido Francisco Cunha, Joan Páez, Omar Lkoucha, Jordi Avilés, Pavel Kadochnikov, Sergi Cadena, Eric Fernández, Miguel Martínez, Aliou Traore, Mohamed Akram Marsou, Dario Hernan, Jonathan Linares, Daniel Palomeque y Marc Gabaldón.

Finalmente, acabaron contrato Ignasi Gómez, Elhadji Ousseynou Thiam e Ibrahim Smayilov, mientras que Fares Alfaoui finaliza su cesión desde la Grama.