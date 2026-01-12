Nuevo fichaje del Atlètic Lleida

En el Narcís Sala, la UE Sant Andreu ha optado por cerrar una etapa; en Lleida, el Atlètic refuerza la suya mirando al tramo decisivo del curso. Dos movimientos distintos, pero igualmente significativos, que marcan el pulso competitivo de la categoría.

La UE Sant Andreu informó este martes de la rescisión de contrato de Pau Salvans, que finaliza así su vinculación con el club antes de lo previsto. El futbolista, llegado el pasado verano procedente de la UE Olot, había participado en 13 partidos durante el primer tramo de la temporada, con un gol anotado defendiendo la cuatribarrada. Su salida libera una ficha en un momento clave del campeonato y abre la puerta a ajustes en una plantilla que busca estabilidad y regularidad en la segunda mitad del curso. Salvans no logró asentarse con continuidad en los planes del cuerpo técnico y el club ha optado por una solución consensuada para redefinir su hoja de ruta deportiva.

Mientras tanto, el Atlético Lleida ha apostado por la experiencia para reforzar su centro del campo con la incorporación de Antonio Cotán. El mediocentro sevillano, de 30 años, llega para aportar criterio, pausa y conocimiento del juego a un equipo que quiere dar un paso adelante competitivo.

Formado en la cantera del Sevilla FC, Cotán llegó a debutar con el primer equipo en competición oficial y ha construido una carrera extensa y diversa, con etapas en clubes como el Real Valladolid, el Gimnàstic de Tarragona, el Roda JC Kerkrade en Países Bajos, el CD Numancia, la UD Melilla o el CD Tudelano. Un recorrido que le ha permitido competir en distintos contextos y categorías, siempre con un perfil reconocible: centrocampista con visión, buen manejo de balón y capacidad para asumir responsabilidades.