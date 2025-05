Nuevo director deportivo en la UE Olot

La UE Olot presentó a su nuevo director deportivo. Se trata de Lluís Micaló, ex jugador del club durante dos temporadas, que sustituye a Sergi Raset, y que tendrá como principal objetivo construir la plantilla de la temporada 2025/26 en la Segunda RFEF.

Micaló, debutante en la dirección deportiva de un club, se mostró muy agradecido por la confianza del club: "Liderar un proyecto como éste no lo he hecho, y, por tanto, agradecer al club que haya decidido que yo sea la persona indicada para llevar el timón de la parte deportiva del club. Pero me siento preparado y capacitado para dar este paso".

Micaló aseguró estar alineado con el ideario del club: "Los valores del club también son mis valores. Comparto el 100% de lo que el club intenta transmitir y creo que el fútbol base debe ser nuestro pilar y debemos trabajarlo para que lleguen jugadores al primer equipo. El trabajo es dar facilidades, dar oportunidades, hacer que la gente cuando le toque, esté preparada para defender este escudo".

El nuevo director deportivo se mostró ambicioso: "Intentaremos sumar todo lo que sea a nivel social. Hay que trabajar para que vengan todas las personas posibles. Los jugadores deben sentirse queridos y así tendrán un mejor rendimiento. Desde arriba intentaremos hacer un equipo involucrado en la ciudad que transmita los valores y que juegue bien a fútbol".