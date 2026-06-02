Tomeu Nadal es el nuevo director deportivo del Gimnàstic, según informa Diari de Tarragona. El que fuera portero del equipo grana durante dos temporadas, procede del CD Castellón.

Con su llegada, el Nàstic empezará a construir su plantilla, siendo la primera gran decisión será la del entrenador, con la opción de que continúe Pablo Alfaro o la de buscar uno nuevo. Después, llegará el turno de las bajas y de los fichajes.

Defensa para el Terrassa

El Terrassa FC ha cerrado el fichaje del lateral derecho Ferran Ruiz, de 23 años, para la temporada 2026/27 con opción a una segunda campaña si se logra el ascenso. El defensor llega procedente del Girona FC, tras una destacada formación de seis años en el Real Madrid, donde militó hasta el Real Madrid C. El futbolista olotí cuenta con experiencia internacional Sub-16 y debutó en Primera División con el Girona la pasada temporada.

Novedades en la UE Castelldefels

El central Iván Ortega renueva con la UE Castelldefels, con el que cumplirá su tercera temporada. Pablo Franco, por su parte, alarga también su contrato para afrontar su quinta temporada. Izan Maldonado causa baja.