Nuevo director deportivo en el Atlètic Lleida

Alberto Monsalvo Lacoma es el nuevo director deportivo del Atlético Lleida. Este nombramiento se enmarca dentro del proceso de renovación y refuerzo de la estructura profesional que Xavi Bartolo avanzó en su toma de posesión hace unas semanas.

Nacido en Zaragoza el 21 de junio de 1981, Monsalvo, de 44 años, cuenta con una experiencia dentro del fútbol estatal, tanto en su etapa como jugador -donde ocupó la posición de portero- como en su trayectoria posterior en el ámbito técnico y de gestión deportiva.

Entre 2017 y 2020, formó parte del cuerpo técnico del CD Ebro, club de Segunda División B, primero como entrenador de porteros y posteriormente como entrenador auxiliar. Más adelante, entre las temporadas 2021 y 2023, ejerció como director deportivo del CD Ebro en la Segunda RFEF.

Desde 2023 hasta la actualidad, ha desarrollado las mismas funciones en el Utebo FC, también de Segunda RFEF, donde ha sido una de las piezas clave en su proyecto deportivo.

Con su llegada al Atlético Lleida, Monsalvo asume el reto de trabajar en el área deportiva del club y hacerlo conjuntamente con el presidente Xavi Bartolo y el cuerpo técnico, con la prioridad inmediata de cerrar los movimientos del mercado de invierno y empezar a planificar el proyecto deportivo de futuro.

Este fichaje representa un nuevo paso en la voluntad del Atlètic Lleida de consolidar un modelo de gestión más profesionalizado y competitivo, adaptado a las exigencias de la categoría y objetivos de futuro del club.