Nueva decepción del Nástic

El Gimnàstic sufrió un doloroso revés en el Banús Football Center, cayendo ante el Marbella por 2-0 en un duelo que deja a los granas en una situación crítica. Pablo Alfaro apostó por la continuidad del once que venció al Murcia, dejando nuevamente a Marc Montalvo en el banquillo, pero la fórmula no funcionó ante un rival más contundente. El partido comenzó con un susto mayúsculo que Sergio Camus salvó bajo palos, aunque la respuesta tarraconense fue valiente con un disparo al larguero de Jaume Jardí. Sin embargo, cuando mejor estaban los visitantes, Víctor Sánchez puso el 1-0 en el minuto 21 tras superar a un Mángel que sufrió en el eje de la zaga.

Tras el descanso, Alfaro agitó el árbol con un triple cambio dando entrada a Alcalá, Montalvo y Juanda, buscando la reacción que el equipo necesitaba. La mejoría fue evidente en la circulación de balón y el Nàstic empezó a encadenar llegadas peligrosas por mediación de Baselga y Álex Jiménez. A pesar del dominio territorial y las paradas salvadoras de Dani Rebollo, que mantuvieron al equipo con vida, el gol del empate se resistió una y otra vez. La falta de pegada penalizó a un Nàstic que veía cómo el reloj corría en su contra mientras el Marbella amenazaba a la contra.

El colmo de los males llegó en el tramo final con la expulsión de Mángel por doble amarilla, dejando a los catalanes en inferioridad numérica en el momento de mayor necesidad. Con un hombre menos y los espacios totalmente abiertos, Cambra sentenció el encuentro en el minuto 85 poniendo el definitivo 2-0 en el marcador. Esta derrota supone un paso atrás gigante en las aspiraciones de permanencia, obligando al equipo a una reacción inmediata para no hundirse en la tabla. El conjunto grana mostró una versión intermitente, alternando fases de buen fútbol con una fragilidad defensiva que le costó los tres puntos.

Ahora, el margen de error es inexistente y la próxima visita a Cartagena se presenta como una auténtica final para evitar el abismo. La afición grana se marcha con una sensación de impotencia al ver cómo los rivales directos suman mientras el Nàstic sigue en el alambre. Urge recuperar la solidez de Marc Montalvo en la medular y la contundencia en ambas áreas si se quiere salvar la categoría.

FICHA TÉCNICA

Marbella: Manu García, Jorge Álvarez, A. Escassi, Juan Rodríguez, Álex Martínez, Álex Gil (Gabri, 84'), Adrián Ruiz, E. Ohemeng (Alexiel, 72'), José Cambra, V. Sánchez y Dani Selma.

Gimnàstic: Dani Rebollo, Sergio Camus (Santos, 70'), E. Pujol (Alcalá, 46'), Mangel, Moi Delgado, Óscar Sanz, Aitor Gelardo (Montalvo, 46'), Alex Jiménez (Cedric, 76'), Jaume Jardí, K. Abdallah (Juanda, 46') y Marcos Baselga.

Goles: 1-0 (22'): Víctor Sánchez.2-0 (85'): Cambra.

Árbitro: Alejandro Clemente (Murcia). Amarillas a Álex Gil; Mangel (2A, 77').

Campo: Marbella Football Center.