Fútbol catalán
La Nova Creu Alta para romper la racha
El Sabadell parece haber perdido su fiabilidad defensiva
Necesitan su mejor versión para continuar como líderes
Isaac Fandos
Los de Ferran Costa no se pueden dejar más puntos en su lucha por el campeonato, tras cuatro jornadas consecutivas sin vencer y dos derrotas consecutivas. Por si fuera poco, sus principales perseguidores parecen haber enderezado el rumbo, y si el Eldense gana su partido pendiente, habría un triple empate en el liderato de la clasificación.
Para lograrlo, deberán superar a un Atlético Sanluqeño que, pese a estar en posiciones de descenso, compitió muy bien ante el Atlético Madrileño, llegando con empate en el marcador hasta el minuto 88.
Los arlequinados necesitan recuperar su seguridad: en los últimos 3 partidos han encajado 6 goles.
