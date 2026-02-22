La Nova Creu Alta para romper la racha

Los de Ferran Costa no se pueden dejar más puntos en su lucha por el campeonato, tras cuatro jornadas consecutivas sin vencer y dos derrotas consecutivas. Por si fuera poco, sus principales perseguidores parecen haber enderezado el rumbo, y si el Eldense gana su partido pendiente, habría un triple empate en el liderato de la clasificación.

Para lograrlo, deberán superar a un Atlético Sanluqeño que, pese a estar en posiciones de descenso, compitió muy bien ante el Atlético Madrileño, llegando con empate en el marcador hasta el minuto 88.

Los arlequinados necesitan recuperar su seguridad: en los últimos 3 partidos han encajado 6 goles.