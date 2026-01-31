Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elche - BarcelonaDónde ver Elche vs BarçaClasificación LigaRashfordAlcaraz - Djokovic horarioDro PSGVolkanovski vs Diego LopesEndrickOviedo - GironaManolo GonzálezCruces playoffs ChampionsCruces Europa LeagueRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsMercado de FichajesJorge ReyGonzalo BernardosLotería Nacional
instagramlinkedin

fútbol catalán

La Nova Creu Alta quiere seguir imbatida

Los arlequinados siguen sin encajar ni un solo tanto como locales

El Juventud Torremolinos buscará salir de la zona de descenso

Imagen del duelo ante el Alcorcón

Imagen del duelo ante el Alcorcón / CE Sabadell

Isaac Fandos

Tras empatar frente al Alcorcón en el último partido disputado, también como local, el Sabadell buscará darle una victoria a su afición ofreciendo la mejor versión del curso, como ya hizo en el primer partido del año frente al Marbella.

La situación es relativamente similar a la del encuentro contra el conjunto andaluz, pues esta vez visita la Nova Creu Alta un Torremolinos que también ocupa posiciones de descenso. Eso sí, tiene 26 puntos, los mismos que el Ibiza, que marca la zona de permanencia. 

Noticias relacionadas y más

Sin duda, uno de los principales retos de los de Ferran Costa será mantener la portería a cero una jornada más en casa (ya van 11).

TEMAS