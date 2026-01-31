La Nova Creu Alta quiere seguir imbatida

Tras empatar frente al Alcorcón en el último partido disputado, también como local, el Sabadell buscará darle una victoria a su afición ofreciendo la mejor versión del curso, como ya hizo en el primer partido del año frente al Marbella.

La situación es relativamente similar a la del encuentro contra el conjunto andaluz, pues esta vez visita la Nova Creu Alta un Torremolinos que también ocupa posiciones de descenso. Eso sí, tiene 26 puntos, los mismos que el Ibiza, que marca la zona de permanencia.

Sin duda, uno de los principales retos de los de Ferran Costa será mantener la portería a cero una jornada más en casa (ya van 11).