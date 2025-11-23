Fútbol catalán
La Nova Creu Alta pone la imbatibilidad en juego
Los de Ferran Costa son el único equipo profesional invicto
En frente recibirán a un Sevilla Atlético que no ha ganado fuera
Isaac Fandos
No son los partidos más entretenidos del mundo, pero nadie pone en juicio la gran combatividad del único equipo invicto del fútbol español: el Sabadell de Ferrán Costa.
Los arlequinados tendrán una nueva prueba como locales frente al Sevila Atlético, ante un Nova Creu Alta que solo ha celebrado un tanto de los suyos en seis partidos de liga. Por fortuna, o por un gran sistema defensivo, no han encajado todavía como locales, por lo que los guarismos son fáciles: una victoria por la mínima y cinco empates a cero.
Por su parte, el Sevilla Atlético no ha conseguido todavía vencer a domicilio, sumando cuatro empates y solo dos derrotas en seis partidos lejos de tierras andaluzas.
Además, los andaluces solo han logrado marcar tres goles como visitantes, por lo que se ve prevee un duelo cerrado e interesante.
- El Barça vuelve al Spotify Camp Nou, en directo: la previa del partido contra el Athletic Club, en vivo
- Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic
- Laporta desliza quién hará el saque de honor en el Spotify Camp Nou
- Paco González dicta sentencia con el primer gol del Barça en la vuelta al Spotify Camp Nou: 'Bastante parable
- El 1x1 del Barça ante el Athletic
- Comunicado médico del Barça sobre Rashford
- El líder tritura al Athletic en una orgásmica vuelta a casa
- Lo que no se vio: La tribuna de los obreros, 'Nico quédate' y el sismo inicial de Flick