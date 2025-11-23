La Nova Creu Alta pone la imbatibilidad en juego

No son los partidos más entretenidos del mundo, pero nadie pone en juicio la gran combatividad del único equipo invicto del fútbol español: el Sabadell de Ferrán Costa.

Los arlequinados tendrán una nueva prueba como locales frente al Sevila Atlético, ante un Nova Creu Alta que solo ha celebrado un tanto de los suyos en seis partidos de liga. Por fortuna, o por un gran sistema defensivo, no han encajado todavía como locales, por lo que los guarismos son fáciles: una victoria por la mínima y cinco empates a cero.

Por su parte, el Sevilla Atlético no ha conseguido todavía vencer a domicilio, sumando cuatro empates y solo dos derrotas en seis partidos lejos de tierras andaluzas.

Además, los andaluces solo han logrado marcar tres goles como visitantes, por lo que se ve prevee un duelo cerrado e interesante.