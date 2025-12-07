La Nova Creu Alta debe seguir siendo un fortín

Una de las mejores plantillas del grupo, la del Ibiza de Miguel Álvarez, visitará la Nova Creu Alta tras encadenar cinco partidos sin perder y con son un tanto encajado, el que le marcó el Europa hace dos semanas en Can Misses.

El Sabadell, por su parte, llegará al duelo en el momento de más dudas de la temporada, si es que se puede considerar algo así para un recién ascendido que ocupa la tercera plaza.

Los de Ferran Costa perdieron la condición de invictos la pasada semana tras caer justamente en el Nou Sardenya (2-0), y entre semana quedaron apeados de la Copa del Rey frente a un histórico, actualmente en Segunda División, como el Deportivo de la Coruña (0-2). Los dos tantos de los gallegos en la Nova Creu Alta fueron los primeros que encajó el conjunto arlequinado en partido oficial como local esta temporada.

De hecho, los números en la competición liguera del Sabadell frente a su afición son de roca absoluta: siete partidos; dos victorias, cinco empates; dos goles anotados y cero encajados. La fiabilidad del conjunto de Ferran Costa esta fuera de toda duda, y solo la falta de gol le ha lastrado para no poder ocupar una de las dos primeras posiciones.

No pondrá las cosas fáciles el Ibiza que solo perdió en el debut de Miguel Álvarez desde que el técnico andaluz se sienta en el banquillo ibicenco.

Pese a que en Can Misses le está costando sacar resultados, fuera de casa se trata de uno de los mejores visitantes de la competición, con nueve puntos en siete jornadas. Solo ha perdido en dos salidas: Atlético B y Torremolinos.