El Nou Sardenya se viste de gala

Después de treinta años, el Nou Sardenya será el escenario de un partido de la tercera categoría del fútbol español. Será ante el Sevilla Atlético.

Este sábado, a las 19:00 h, el Sevilla Atlético visita al Europa en el Nou Sardenya, en la segunda jornada de la Primera RFEF (Grupo 2). El filial nervionense, con la importante baja por lesión de Isra Domínguez, busca su primera victoria en casa, mientras que el conjunto catalán pretende consolidarse entre los primeros clasificados después de su victoria en Torremolinos.

El equipo dirigido por Jesús Galván llega con la necesidad de sumar tras caer en la jornada inaugural ante la UD Ibiza por 1-2 en un partido intenso marcado por el estreno del VAR. Esa derrota dejó al filial andaluz en el penúltimo lugar de la clasificación, con balance de cero puntos y una diferencia de goles negativa (-1)

Hace solo unos días, el club anunció la llegada del joven delantero Abde Raihani procedente del Atlético Madrileño, incorporado con la idea de sumar competencia y gol al ataque sevillista.

Por su parte, el CE Europa debuta en su campo tras un arranque esperanzador: vencieron en su primer partido en Torremolinos con gol de Vacas a pase de Andrews, a pesar de que Aday Benítez no quedó muy satisfecho con el juego de su equipo. El equipo graciense tendrá la baja del sancionado Marcel Sgrò.