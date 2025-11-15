El Nou Sardenya recibe a uno de los 'gallitos'

El Cartagena se desplazará hasta el feudo europeísta en un duelo entre dos equipos que militan en las posiciones de play-off.

Los de Aday Benitez, enrabietados tras la derrota en el Rico Pérez (1-0), buscarán darle continuidad a su gran dinámica en casa: once puntos en cinco partidos. Especialmente, teniendo en cuenta que durante la segunda vuelta tendrán que jugar en Can Dragó y no podrán contar con el factor Nou Sardenya.

Por su parte, el Cartagena llega el duelo en un buen momento, aunque no ha tenido todavía ningún valle resaltable durante el curso. Se trata de un equipo muy sólido, que la pasada temporada descendió en LaLiga Hypermotion, y que esta campaña solo ha caído en dos encuentros. Como visitante suma buenos números, cimentados en la solidez defensiva, porque en ataque solo ha marcado dos goles en seis partidos.