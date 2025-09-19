El Nou Sardenya mide la solidez del Nàstic ante un Europa invicto

El Europa de Aday Benítez ha preparado a los suyos apelando al carácter de su equipo y a la energía de la grada. “Que los aficionados vengan preparados porque tendrán que saltar mucho durante el partido. Si transmites energía, siempre tienes más posibilidades”, afirmó. El técnico escapulado se mostró cauto respecto al rival: “Espero un partido grande y a un Nàstic sólido. Es un equipo grande herido, un histórico. Juegue quien juegue, nos causarán problemas”.

El Nou Sardenya, convertido en caldera, pondrá a prueba la capacidad de reacción del Nàstic tras su último tropiezo y servirá de termómetro para medir hasta dónde puede llegar este Europa recién ascendido que ha arrancado la temporada sin complejos.

El Nàstic encara este sábado (21:00h) un reto de altos vuelos en el Nou Sardenya. El cuadro grana visita al CE Europa, que llega invicto tras tres jornadas y con la confianza que otorgan los buenos resultados y el empuje de su gente. Para los de Luis César, el partido exige adaptación, tanto a la superficie de césped artificial como a unas dimensiones reducidas respecto al Nou Estadi.

El técnico gallego ha trabajado toda la semana en la Ciutat Esportiva sobre césped sintético para preparar el choque. “Como en el tenis, cuando un jugador va a Roland Garros se entrena en tierra batida y cuando va a Wimbledon en hierba. Teníamos que entrenar en la superficie en la que vamos a competir”, explicó.

Además, advirtió sobre la dificultad añadida de las dimensiones del terreno: “El campo debe ser seis, siete u ocho metros más estrecho que el nuestro y cuatro o cinco menos de largo. Cambian muchas cosas, pero no hay excusas: los puntos de mañana valen lo mismo que los de cualquier partido”.

El conjunto grana no podrá contar con Moi Delgado, baja confirmada por un esguince, ni con los sancionados Wilfrid Kaptoum y César Morgado. En el capítulo de buenas noticias, Luis César recupera a David Juncà y a Marcos Baselga, mientras que el último fichaje, Álvaro García, aún arrastra falta de ritmo competitivo. “Todos viajan, alguno no estará al cien por cien, pero si no está en el campo podrá ayudar desde el banquillo”, señaló el entrenador.