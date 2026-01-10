El Nou Sardenya se despide con empate

El sempiterno feudo europeísta se despidió momentaneamente de la competición liguera con un empate frente a uno de los aspirantes iniciales al ascenso, un Alcorcón que sigue sin romper la mala racha de partidos sin vencer.

Las rachas de viento marcaron un partido en el que el Europa salió mejor, acariciando el gol en una acción que salvó la defensa madrileña sobre la línea y en un remate de Mahicas.

Por su parte, el Alcorcón tuvo la suya en un tanto de cabeza de Borja Martínez que fue invalidado.

Todavía en la primera mitad, el guardameta visitante Ayesa salvó a los suyos con una gran intervención cuando ya se cantaba el gol en el Nou Sardenya.

Los madrileños nivelaron el juego tras el paso por los vestuarios, y tuvieron la suya con una ocasión de Tarsi que no encontró portería.

El Europa, sin Aday Benítez en el banquillo por sanción, poco a poco volvió a retomar la senda del juego, pero no la del tanto.

En los últimos minutos, el conjunto escapulado consiguió embotellar al Alcorcón, pero ni Khalid, ni Jordi Cano, ni Izan, que dispusieron de las últimas ocasiones, pudieron derrocar el muro alfarero.

El último tanto en la historia del Nou Sardenya será el del ‘Capi’ Cano.