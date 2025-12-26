El Nou Sardenya cierra el 2025 como invicto

Las glorias volvieron al Nou Sardenya en las tres últimas temporadas, consiguiendo dos ascensos consecutivos que han colocado al Europa muy cerca del fútbol profesional después de años de travesía por la Tercera División.

Por desgracia para sus aficionados, el primer equipo europeísta deberá mudarse a Can Dragó para poder disputar sus partidos como local en Primera RFEF en un campo de césped natural, después de la desestimación de las medidas cautelares por parte de la Audiencia Nacional.

El 2025 se ha convertido en uno de los mejores años como local en la historia del Europa. Los de Aday Benítez han disputado dieciocho partidos oficiales en el Nou Sardenya entre Segunda RFEF y Primera RFEF. En ellos, ha logrado quince victorias y solo tres empates, estableciendo un fortín absolutamente inexpugnable que fue vital para lograr el campeonato de Segunda RFEF y el consecuente ascenso a Primera RFEF.

La última derrota del Europa en el Nou Sardenya data del 11 de diciembre de 2024, el penúltimo partido como local del pasado año, en un recordado derbi ante el Sant Andreu que acabó con un resultado muy abultado (4-6).

De cara a la segunda vuelta, restando todavía por delante los encuentros ante el Betis B (a domiclio) y del Alcorcón (en el que será el adiós del Nou Sardenya), habrá que ver cual puede ser la adaptación de los de Aday Benítez a un estadio con dos particularidades evidentes: la mayor distancia entre las gradas y el verde, y el césped natural.

En el principio de curso, el Europa se ha convertido en una de las revelaciones de la competición en Primera RFEF, ocupando la tercera posición y con tres puntos de margen sobre los puestos de play-off. Pero lo ha logrado, obviamente, gracias a su gran rendimiento como local:es el mejor en este apartado, con 6 victorias y 2 empates. En cambio, como visitante viene sufriendo mucho más: 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas en 9 partidos jugados.