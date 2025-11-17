Nou e inexpugnable Sardenya

El Europa volvió a demostrar por qué el Nou Sardenya es uno de los recintos más temidos del fútbol catalán. El 2-0 ante el Cartagena no fue solo otra victoria: fue una reafirmación de una tendencia arrolladora. En Liga regular, los escapulados solo han perdido tres de los últimos 57 encuentros disputados en casa, un registro de élite que se mantiene intacto desde aquel sorprendente 4-6 frente al Sant Andreu del pasado diciembre. Desde entonces, el Nou Sardenya ha sido territorio protegido.

La temporada actual mantiene la línea. Tras los empates iniciales ante Sevilla Atlético (1-1) y Eldense (1-1), el Europa encadenó triunfos de prestigio en su propio feudo: Gimnàstic (2-0), Marbella (2-1), Sanluqueño (2-1) y ahora Cartagena (2-0). Un pleno que, unido a su solvencia competitiva, ha impulsado al equipo hasta la segunda posición de la tabla. Ni siquiera los tropiezos fuera de casa —como el 0-3 en Lleida en Segunda RFEF— han erosionado la confianza que genera jugar en casa.

Aday Benítez, técnico escapulado, no escondió su satisfacción: «La sensación es que ha sido el mejor partido del año. Puede que algún tramo de otro partido haya sido mejor aún, pero en lo que respecta a 90 minutos, estos han sido los más completos. Este ha de ser el partido de referencia». Su Europa, reconocible, intenso y ambicioso, logró que el Cartagena apenas encontrara oxígeno durante noventa minutos.

Pero mientras el equipo suma, el club mira de reojo un calendario que corre en su contra. El Ayuntamiento de Barcelona, a través del IBE, trabaja contrarreloj para adaptar Can Dragó antes del 15 de enero, fecha en la que finaliza la moratoria de la RFEF para seguir compitiendo en el Nou Sardenya. Las obras arrancaron con una semana de retraso por la lluvia y otros trabajos que bloqueaban accesos, aunque el consistorio asegura que todo avanza “según los plazos previstos”.

La reforma incluye nivelar el terreno de juego e instalar un nuevo césped, mejorar los accesos —se abrirán nuevas entradas por el paseo Andreu Nin—, renovar por completo la iluminación para cumplir con los estándares televisivos y montar graderías provisionales para unos 3.000 espectadores. Este punto genera un quebradero de cabeza al Europa, que cuenta con más de 3.500 socios y deberá reorganizar ubicaciones, espacios de pie en tribuna y protocolos de acceso.

A ello se suman otras cuestiones logísticas: la ubicación de vestuarios, la zona de parking para árbitros y equipos visitantes y la definición de un protocolo de seguridad antes del presumible primer partido en el nuevo recinto, probablemente contra el Atlético Madrileño. El club ya trabaja con Eurofitness, gestor de las instalaciones, para ajustar todos los detalles.