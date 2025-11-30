El Nou Estadi recibe a un Hércules con urgencias

La solidez defensiva que parece haber encontrado el Nàstic con Cristóbal Parralo debe seguir acumulando puntos y victorias. A excepción del primer encuentro con el técnico andaluz en el banquillo grana, en el que prácticamente no tuvo tiempo de preparación, los tarraconenses han conseguido dejar la portería a cero en los dos siguientes encuentros. El único punto negativo fue quedarse sin marcar en su desplazamiento a la Ciudad Deportiva del Villarreal, sumando un punto que podrían haber sido tres y que hubieran colocado al equipo en puestos de play-off.

Tal es la congestión en la tabla clasificatoria, que el Teruel, con veinte puntos, abre las posiciones de promoción, mientras que el Ibiza, primer equipo fuera del descenso, tiene quince puntos: entre medias solo cinco puntos de diferencia pero once equipos peleando por llegar a las posiciones de privilegio.

El destino querrá que el duelo tenga su parte de morbo. En el banquillo visitante se sentará el técnico de Valls, Beto Company, uno de los más deseados por la afición grana cuando se hizo oficial la destitución de Luis César. Tras conseguir el ascenso el pasado curso con el Andorra, pero no renovar con el conjunto del Principado, Beto empezó el curso sin dirigir ningún equipo, pero tras doce jornadas asumió los mandos de un Hércules necesitado.

El técnico tarraconense debutó en el banquillo de los alicantinos la pasada semana con un triunfo en el Rico Pérez frente al Betis B (2-0).

Ahora, su tarea será darle continuidad frente a uno de los aspectos que condenaron a su predecesor, los encuentros lejos de casa: el Hércules es hasta el momento el peor visitante de la liga, con un empate y cinco derrotas.