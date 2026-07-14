No habrá fútbol de Primera Federación en el Nou Sardenya esta temporada

Los socios del Club Esportiu Europa han decidido que el primer equipo masculino dispute sus partidos como local en el estadio de Can Dragó durante la temporada 2026/27. La opción de Can Dragó se impuso con el 62,45% de los votos en una consulta que registró una participación del 50,54% del censo, con un total de 988 sufragios emitidos.

Según los datos facilitados por la entidad, 624 votos (el 63,16%) respaldaron el traslado temporal al recinto de Can Dragó, frente a la alternativa de Narcís Sala. La decisión cierra un debate interno motivado por las exigencias de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que obliga a contar con césped natural para competir en la categoría.

El Nou Sardenya, histórico feudo del Europa en Gràcia, no cumple actualmente con esa normativa, lo que ha obligado al club a buscar una solución alternativa para evitar problemas federativos. La directiva había planteado la consulta a los socios y socias tras evaluar las opciones disponibles y los costes asociados al traslado.

La medida supondrá un incremento en los gastos de desplazamiento y logística para la entidad, uno de los clubes con mayor arraigo social de Barcelona. Pese a ello, la votación refleja el compromiso de la afición por mantener la trayectoria deportiva del primer equipo en la Primera Federación.

El CE Europa, fundado en 1907, afronta así una temporada de transición en cuanto a su escenario local. La entidad confía en que esta decisión permita cumplir con los requisitos competitivos mientras se exploran posibles mejoras en sus instalaciones propias.Can Dragó, ubicado en el distrito de Sant Andreu, acogerá los encuentros de los escapulats, un cambio de escenario que los aficionados deberán tener en cuenta en su calendario de desplazamientos. La junta directiva ha agradecido la alta participación y el civismo mostrado durante el proceso de votación.

Jordi Cano se va al Andorra

Jordi Cano abandona el CE Europa y se convierte en nuevo jugador del Andorra. El fichaje pone fin a una etapa dorada del delantero en el club graciense, donde en solo dos cursos ha pasado de la Segunda Federación a codearse con el fútbol profesional de Segunda División.

El rendimiento espectacular del atacante catalán esta campaña había despertado el interés de varios clubes de superior categoría. Cano, con 31 años, ha vivido un renacimiento futbolístico que pocos esperaban a su edad. En apenas dos temporadas con el Europa, ha escalado dos divisiones, un logro extraordinario que refleja su olfato goleador y su capacidad de adaptación.

Llegado al Nou Sardenya en el verano de 2024 para iniciar su tercera etapa como escapulado, Cano se convirtió rápidamente en pieza angular del equipo. En su primer año contribuyó decisivamente al ascenso a Primera Federación. Esta temporada ha sido el máximo goleador de la categoría de bronce del fútbol español con 27 tantos oficiales, cifras que le han abierto las puertas del profesionalismo.

Su trayectoria, forjada mayoritariamente en el fútbol catalán, muestra un jugador perseverante. Formado en las categorías inferiores del Europa, ha pasado por clubes como Terrassa, L’Hospitalet, Badalona, Castelldefels, AE Prat y Huesca B. Tras varios años en Tercera y Segunda Federación, su regreso al Europa en 2024 ha supuesto el punto de inflexión de su carrera.En total, Cano suma más de 290 partidos y 102 goles en su trayectoria senior.

Esta última temporada ha disputado 41 encuentros entre todas las competiciones, marcando 27 goles y repartiendo 5 asistencias solo en liga. Números que contrastan con las etapas anteriores en las que, aunque aportaba, nunca había alcanzado tal regularidad y efectividad.