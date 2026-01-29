Nil Ruiz, nuevo portero del Sabadell

El Centre d’Esports Sabadell ha cerrado la llegada de Nil Ruiz tras alcanzar un acuerdo de traspaso con el Valencia CF, una operación que refuerza la portería arlequinada de cara al tramo decisivo de la temporada. El guardameta, de 22 años, firma procedente del Valencia Mestalla, donde ha competido de manera regular en Segunda Federación.

Ruiz aterriza en la Nova Creu Alta después de acumular cerca de cincuenta partidos oficiales en la categoría, una experiencia que avala su incorporación pese a su juventud. La pasada campaña ya se midió al Sabadell en competición liguera, un antecedente que facilitó el seguimiento por parte de la dirección deportiva.

Formado en la Damm, el portero barcelonés destacó en etapas formativas antes de dar el salto al fútbol profesional en el Barça Atlètic, con el que llegó a disputar partidos en Primera Federación. Su progresión continuó en el filial valencianista, donde se consolidó como una de las piezas más fiables del equipo.

Alto, con dominio del juego aéreo y solvencia con los pies, Nil Ruiz llega en este mercado de invierno para aumentar la competencia bajo palos y cubrir la baja indefinida de José Ortega. El acuerdo entre clubes se cerró sin coste directo, aunque el Valencia CF se reserva derechos futuros sobre el futbolista.