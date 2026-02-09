Naufragio en el Nou Estadi

El Nou Estadi ya no es un fortín, sino el escenario de un desconcierto colectivo que amenaza con devorar la temporada del Gimnàstic. Lo que nació como un proyecto diseñado para el asalto a la élite se ha transformado en un ejercicio de equilibrismo peligroso: el equipo deambula hoy a una distancia agónica, apenas dos puntos, del abismo del descenso.

La estadística es una herida abierta que no deja de sangrar, sumando diez derrotas totales repartidas equitativamente entre un feudo local entregado —con más de 8.800 fieles testigos del hundimiento— y unos desplazamientos que son auténticos calvarios. La fragilidad defensiva ha convertido a los granas en el tercer equipo más goleado de la categoría, una losa insoportable tras caer ante rivales de toda condición como el Sanluqueño, Alcorcón, At. Madrileño, Teruel y Villarreal B.

En los pasillos del club se respira una mezcla de impotencia y autocrítica feroz. Óscar Sanz, con el brazalete de capitán pesando más que nunca, fue tajante al señalar que «no se puede ir a ningún lado sin competir», un dardo directo a la línea de flotación de una plantilla que, aunque puso el corazón, se quedó corta de fútbol y jerarquía.

Mientras el mediocentro exige dar un paso adelante y rechaza cualquier excusa externa, el técnico Cristóbal Parralo se refugia en la frustración arbitral, lamentando que «no hay partido en el que no pase algo» y agradeciendo a una grada que sigue respondiendo a pesar de las decepciones sistemáticas. La crisis de identidad es total; el Nàstic ha pasado de soñar con el ascenso a mirar por el retrovisor con pánico. La próxima cita frente al Betis Deportivo no es un partido más, es una final por la supervivencia emocional en la que solo vale ganar para frenar una caída libre que parece no tener fin.