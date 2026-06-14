Naufragio de los escapulados

El Badalona tendrá que encomendarse a un nuevo milagro tras ser superado con claridad en el Vero Boquete de San Lázaro. El Compostela, con mayor ambición y oficio, dominó de principio a fin a unos escapulados que mostraron una fragilidad defensiva alarmante.

El encuentro no pudo comenzar peor. Marco, al intentar despejar un balón, lo introdujo en su propia portería. Los locales perdonaron varias ocasiones, incluyendo un remate al larguero de Armental, mientras el Badalona sufría constantemente, aunque consiguió irse al vestuario con un mínimo castigo.

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Sin respuesta Tras el receso, lejos de mejorar, el guion se repitió. En los primeros minutos, un saque de banda acabó tocando Charly para que Guisande lo aprovechara y anotase el segundo para los gallegos. El Badalona intentó reaccionar, pero la falta de contundencia condenó cualquier intento de remontada. Finalmente, Charly sentenció con el 3-0 en una gran definición ante Víctor López, dejando a los catalanes muy tocados. El resto del partido fue un querer y no poder delos hombres de Mikel Azparren que exhibieron muy poca pólvora en sus acciones de ataque. Ahora queda un nuevo milagro en el Estadi Municipal y ante su afición el próximo fin de semana. Los badaloneses buscaran repetir la gesta que ya protagonizaron ante el Cornellà. Por delante quedan noventa minutos para alcanzar la Segunda RFEF.