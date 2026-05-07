Fútbol catalán
Natxo, leyenda en Sant Andreu
El técnico vitoriano es la figura más laureada en el banquillo andreusense
Ha alcanzado un hito sin precedentes en la entidad cuatribarrada al sumar tres títulos en su palmarés particular: dos Ligas y una Copa Catalunya
Natxo González ya no es solo un nombre propio en la historia del Sant Andreu; es, por derecho propio, su figura más laureada en los banquillos. Tras certificar el ascenso directo a Primera RFEF, el preparador de Vitoria ha alcanzado un hito sin precedentes en la entidad cuatribarrada al sumar tres títulos en su palmarés particular: dos Ligas y una Copa Catalunya.
Ningún otro estratega en las décadas de vida del club ha logrado tal regularidad competitiva, situándose además como uno de los dos únicos técnicos capaces de alzar un campeonato liguero con la zamarra arlequinada.
Con su continuidad ya confirmada para la campaña 2026/2027, González afrontará su sexta temporada en el coliseo andreuense.
Su regreso en 2025 no ha podido ser más fructífero, cumpliendo con creces el objetivo de profesionalizar al equipo y devolverlo a la tercera categoría nacional. Ahora, de la mano de Jaume Delgado, el "entrenador de los récords" buscará asentar este proyecto histórico en una división extremadamente exigente, donde su experiencia previa será la brújula para un Sant Andreu que ya respira aire de bronce.
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