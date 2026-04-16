Natxo González, entrenador del Sant Andreu, en la UCI tras sufrir un infarto

El entrenador de la UE Sant Andreu, Natxo González, se encuentra en la UCI tras un infarto sufrido durante la tarde del miércoles. Según informó el propio club en un comunicado médico, el técnico se encuentra recuperándose en situación estable.

El club catalán vive su mejor momento en muchos años, con el ascenso a Primera RFEF a punto de caramelo -podría concretarse este mismo domingo-, pero todo ello queda en un segundo plano pendientes del estado de salud del técnico vasco de 59 años.

"La UE Sant Andreu informa que nuestro entrenador, Natxo González, se recupera en la UCI de un hospital de Barcelona de un infarto que sufrió anoche. Se encuentra en situación estable y el Club está en contacto permanente con su familia", explica el texto.

El Sant Andreu ha querido, además, expresar "todo" su "apoyo" al entrenador y a su familia "en este momento tan delicado". "Pedimos respeto por su privacidad y la de su familia. Le deseamos una buena recuperación", añade el comunicado.

Ha sido durante la mañana de este mismo jueves cuando el club ha comunicado lo sucedido a la plantilla, que posteriormente completó el entrenamiento ya previsto con el objetivo de preparar el duelo del domingo frente al Reus FC Reddis a las 18.00 horas, en el que el cuadro cuatribarrado podría ascender matemáticamente a Primera Federación.

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Será el segundo entrenador Jaume Delgado, "junto con el resto del cuerpo técnico", quien dirija al equipo en el que podría ser uno de los mejores días de la historia reciente de la UESA..