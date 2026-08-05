El Nàstic une presente y futuro en su revolución

El Nàstic sigue dando forma a su ambicioso proyecto de retorno a la élite. Apenas una semana después de presentar a Valderrama, Royo, Marco y Gabarri, el club grana oficializó este jueves a cuatro nuevos refuerzos que completan el perfil que busca Tomeu Nadal: mezcla equilibrada de experiencia y proyección.

José María Amo, central procedente del Lugo, llega como el líder defensivo y la voz autorizada del vestuario. Con una carrera curtida en el fútbol profesional, el sevillano se convierte en el referente de una plantilla con una media de edad muy baja. “Un club histórico como el Nàstic es difícil de rechazar”, reconoció Amo, quien destacó la claridad del rol que le propuso el director deportivo.

El central asume con naturalidad su responsabilidad: “Siempre me ha gustado tener ese peso. Intentaré transmitir los valores que me ha dado el fútbol”. Además, se mostró encantado con el modelo de juego que está implantando Xisco Campos: “Estamos cogiendo química y creo que vamos a hacer cosas bonitas que gustarán a la afición”.

Junto a la experiencia de Amo, el club apuesta fuerte por el talento joven. Joan Prohens, procedente del Poblense, llega tras marcar seis goles en Segunda RFEF con el objetivo de potenciar la delantera.

El mallorquín rechazó otras ofertas atraído por el proyecto: “Vi un equipo ambicioso y sentí que era el lugar ideal para crecer”. Confía en estar preparado para el salto: “Si he venido aquí es porque me siento listo y con ganas de demostrarlo”.

Joseda Menargues, desde el Teruel, aporta polivalencia en defensa. Puede jugar de lateral o central, cualidad muy valorada por el cuerpo técnico. “Tuve claro desde el primer momento que quería vestir la camiseta del Nàstic”, afirmó.

El murciano enfatizó la necesidad de construir grupo: “Somos un equipo nuevo y joven, tenemos que hacer piña”. El toque internacional lo pone el japonés Shinnosuke Katsushima, ex del Girona B.

Rápido, desequilibrante y con gol (cinco tantos la pasada temporada), Shin se define como un amante del uno contra uno: “Quiero aportar goles y asistencias”. Se adaptó rápidamente a Tarragona y al vestuario tras una larga conversación con Tomeu Nadal.

Con estas incorporaciones, ya son ocho los fichajes presentados de los diecisiete previstos. El Nàstic construye su presente con la solidez de Amo y su futuro con el talento y ambición de Prohens, Joseda y Katsushima.