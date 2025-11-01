Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Un Nàstic con muchas sombras

La derrota en la Copa ante el Atlético Baleares agrava las dudas

El capitán Óscar Sanz pide reacción inmediata: “Nos ha faltado carácter y hay que demostrar más”

Once del Nàstic

Once del Nàstic / @NASTICTARRAGONA

SPORT.es

El Nàstic vuelve de la Copa del Rey con una herida que duele más por la forma que por el resultado. La derrota ante el Atlético Baleares (2-0) dejó tocado al vestuario grana y a un Luis César Sampedro especialmente autocrítico, consciente de que el equipo atraviesa un momento delicado.

“Empezamos con un gol inesperado y tenemos que ponérselo mucho más difícil al rival. No estamos atacando bien, no encontramos ventajas y pasan pocas cosas”, reconoció el técnico, visiblemente molesto.

El gallego no escondió su frustración con la actuación de los suyos: “Ha sido un muy mal partido. Algo estamos haciendo mal, porque esto no va. No entraba en mis planes caer eliminado y tengo que darle una vuelta a todo”. Sampedro insistió en que el tropiezo no debe arrastrarse a la liga: “Procuraré y conseguiré que no afecte al partido del domingo. Hay que reaccionar”.

El capitán Óscar Sanz también habló con claridad. El mediocentro no encontró excusas y admitió que el equipo “no tuvo el carácter necesario”: “Aquí venimos a competir y nos ha faltado eso en muchas fases del partido”. Pese al golpe, Sanz trató de mirar hacia adelante: “La parte buena es que en tres días jugamos contra el líder. Hay que volver a ganar en casa y recuperar las sensaciones”. El mensaje final fue directo y sin adornos: “Las palabras sobran. Hay que demostrarlo en el campo”.

