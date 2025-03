El Nàstic ya es segundo

El Nàstic atrapa la segunda plaza después de golear a la Ponferradina en su mejor partido de la temporada en una jornada en la que también perdió la Cultural y el liderato queda más cerca de los de Dani Vidal.

La Ponferradina se vio superado con claridad en su visita a domicilio ante el Nàstic de Tarragona, que le acabó goleando por 5-1. Los bercianos se adelantaron en el marcador en la primera parte con un gol de Álex Costa, y Joan Oriol de penalti, firmó las tablas antes del descanso. Los granas marcaron cuatro goles más en una pésima segunda mitad de los visitantes

El partido comenzó con polémica tras reclamar el equipo berciano un posible penalti por derribo del defensa local Antonio Leal sobre Bustos dentro del área en el primer minuto de juego. Los compases iniciales de la primera parte se jugaron con mucho ritmo, teniendo la Ponfe más la posesión del balón, aunque sin que se generara demasiado peligro en ninguna de las dos áreas. La primera ocasión del encuentro la tuvo Bustos en un remate de Bustos que se marchó por encima del larguero en el minuto 10 de partido. Los dos equipos comenzaron a carburar en zona ofensiva y esta vez fue el conjunto grana el que dispuso de una oportunidad en una jugada iniciada por Víctor Narro, quien conectó con Davis Concha y su fuerte disparo dentro del área tropezó en un defensor visitante, saliendo el balón a saque de esquina en el minuto 15.

Los de Javi Rey comenzaron a sentirse cada más cómodos sobre el campo y comenzaron a dominar más territorialmente a su rival. El peligro comenzó a merodear más el área local y Bustos tuvo en sus botas una clara ocasión para adelantarse en el marcador en un latigazo que lanzó desde el costado izquierdo, al que respondió con una excelente intervención el meta local Dani Rebollo en el 18 de partido. Sin embargo, la Ponferradina sí acertó a la siguiente oportunidad para marcar el primer tanto de la mañana en una pérdida de balón del local Gorka, lo que provocó un robo de balón del atacante Álex Costa, quien cedió a Bustos, este metió un pase en horizontal a Mula, que batió a Dani Rebollo en el minuto 21.

El encuentro se le puso de cara a una Ponferradina que estuvo mejor situado sobre el terreno de juego, mientras que al Nàstic no le sentó nada bien este gol en contra. Estuvo unos minutos noqueado, jugando con precipitación, aunque minutos después pareció recobrar vida y buscó el empate, creando una buena oportunidad al filo de la media hora de juego. La jugada comenzó en un centro medido de Roberto Torres, que terminó en una doble intervención del portero Andrés Prieto tras un remate de David Concha dentro del área.

Los de Dani Vidal comenzaron a apretarle las tuercas a su adversario en busca de la igualada y las acciones de peligro se sucedieron sobre el marco rival. Víctor Narro tuvo en sus botas el empate, pero su disparo se marchó alto en el 36. La Ponferradina, poco a poco, retrocedió metros y cedió ante el empuje del equipo grana, que consiguió el empate en el tramo final de la primera parte en un penalti cometido por Carrique, que en su caída arrastró dentro del área a Joan Oriol, que fue derribado. El colegiado señaló la pena máxima, quien transformó el propio Oriol engañando a Andrés Prieto en el minuto 44. Al descanso se llegó con tablas en el marcador (1-1) en un partido que tuvo dos caras bien diferenciadas, una primera con dominio visitante, pero en el tramo final de la primera parte los tarraconenses crearon más peligro y lograron la igualada.

Tras el paso por los vestuarios, los dos equipos comenzaron con mucha ambición. La Ponfe pudo adelantarse de nuevo en una jugada peligrosa que terminó con un disparo de Esquerdo que se marchó alto en el 47. Y del posible 1-2 se pasó al 2-1 anotado por el Nàstic, que le dio la vuelta al partido. El zaguero Antonio Leal lanzó un pase en largo, que controló Víctor Narro y su remate en vaselina superó la salida de Andrés Prieto en el minuto 49. Este tanto en contra cayó como un jarro de agua fría para los bercianos y el conjunto grana estuvo a punto de hurgar más en la herida de su rival en otra excelente ocasión que tuvo Antoñín, con un disparo de rosca que se marchó ajustado al palo en el 55. Los bercianos, muy tocados, encajaron el 3-1 en el minuto 59 en una jugada que supo definir a la perfección David Concha. A Javi Rey no le tocó otra que cambiar su dibujo táctico y dar más mordiente arriba, metiendo en el campo a Yeray y Borja Valle, que suplieron al central Lancho y a Mula. Los visitantes no tuvieron capacidad de reacción y casi encajan el cuarto gol en contra en un remate al travesaño de Jardí en el 70. Los cambios hechos por Javi Rey no hicieron el efecto esperado y los locales lo aprovecharon para dar la estocada definitiva a su rival con dos goles más, obra de Jardí, en el 86, y Antoñín, en el 90, estableciendo el 5-1 final.

FICHA TÉCNICA

5 Gimnàstic de Tarragona: Dani Rebollo; Migue (Pol Domingo, 83´), Antonio Leal (Dufur, 87´), Gorka Pérez, Joan Oriol; Óscar Sanz, Montalvo, David Concha (Jardí, 65´), Víctor Narro (Marc Fernández, 65´); Roberto Torres (Gorostidi, 65´) y Antoñín.

1 SD Ponferradina: Andrés Prieto; Carrique, Lancho (Borja Valle, 62´), Sibille, Andújar, Álvaro Ramón; Esquerdo (Cortés, 80´), Markel Lozano (Doué, 80´), Bustos (Ernesto, 85´), Mula (Yeray, 62´); Álex Costa

GOLES: 0-1 (21´) Mula. 1-1 (44´) Joan Oriol (p.). 2-1 (49´) Víctor Narro. 3-1 (58´) David Concha. 4-1 (86´) Jardí. 5-1 (90´) Antoñín.

ÁRBITRO: Jorge Díaz Escudero (Colegio murciano). Tarjetas amarillas a los locales Óscar Sanz, Víctor Narro y Marc Fernández, y al visitante Álvaro Ramón.

CAMPO: Nou Estadi Costa Daurada. 10.341 espectadores.