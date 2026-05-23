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Fútbol catalán

El Nàstic consigue la salvación

Los tarraconenses lograron el valioso punto en el Rico Pérez

Llegaron a estar en descenso pero acabaron consiguiendo la permanencia

La alegría de los granas con su afición

La alegría de los granas con su afición / Nàstic

Isaac Fandos

Los tarraconenses, que durante buena parte de la tarde estaban en Segunda RFEF, se acabaron salvando gracias a un tanto de Abdallah y la combinación de resultados finales, refrendando el acierto en la contratación del técnico Pablo Alfaro para un final de campaña absolutamente taquicárdico.

La agonía fue máxima desde el inicio, con un Hércules que no pareció salir de comparsa e hizo ponerse el traje de santo a Rebollo, con una estirada apoteósica.

Los goles en los otros campos iban modificando la clasificación, pero todo se puso cuesta arriba para el Nàstic cuando Fran Sol adelantó al Hércules.

El Sabadell y el Antequera sentenciaban en sus duelos a Torremolinos y Tarazona, pero antes llegó la acción clave del encuentro, con una gran jugada de Abdallah que desató la locura de la afición grana. 

Los ochocientos tarraconenses que se desplazaron hasta el Rico Pérez siguieron mordiéndose las uñas hasta los últimos minutos, recargando las aplicaciones de goles pendientes de las notificaciones en el resto de campos.

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Mientras tanto, el Nàstic aguantó con entereza hasta el final, con un Hércules que también dio por bueno el empate y que no quiso poner una sexta marcha, consciente de que tampoco tenía nada en juego. Al final, la alegría fue tarraconense.

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