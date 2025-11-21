El Nàstic resiste sin brillo

El Nàstic logró sumar un empate que sabe a alivio en su visita al Mini Estadi, donde el Villarreal B impuso su ley futbolística durante muchos minutos y acumuló las oportunidades más claras del encuentro. Los granas, muy exigidos desde el inicio, vieron cómo Gaitán estampaba el primer balón en el poste antes del cuarto de hora.

Los de Cristóbal intentaron reaccionar tímidamente mediante Álex Jiménez, el más incisivo en los metros finales, pero el filial amarillo siguió empujando con insistencia. Antes del descanso, Gaitán volvió a toparse con la madera en una acción que pudo romper el choque y que reflejó el dominio local. El Villarreal B cerró la primera parte con hasta cuatro ocasiones claras, mientras el Nàstic se protegía como podía, priorizando no encajar por encima de cualquier plan ofensivo.

En la reanudación, el conjunto grana dio un paso adelante y mostró una versión más valiente. Baselga tuvo el primer aviso del segundo tiempo con un remate que buscaba sorprender a Iker, y poco después Jiménez firmó la llegada más peligrosa del Nàstic, obligando al filial a recular algunos metros. Fue un buen tramo que culminó con la ocasión de Montalvo, cuyo disparo rozó el palo.

Sin embargo, ese arreón ofensivo duró poco. El duelo entró en una fase de juego trabado, con muchas disputas, errores en la circulación y escasa continuidad, un escenario que benefició al Nàstic, más cómodo defendiendo.

FICHA TÉCNICA

0 Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Lautaro, Valou, Eneko Ortiz; Thiram (Hugo, 82’), Facundo Viveros (Adrián, 81’), Carlos Macià; Víctor Moreno, Álex Rubio y Gaitán (Barry, 70’).

0 Gimnàstic: Rebollo; Santos, Alba, Morgado, Moi Delgado (Juncà, 81’); Pau Martínez (Mangel, 90’), Montalvo, Óscar Sanz, Jaume Jardí (Juanda, 81’); Marcos Baselga (Cedric, 72’) y Álex Jiménez.

Árbitro: Aleksandar Ivaylov (Colegio balear). TA: Lautaro, Álex Rubio; Morgado, Álex Jiménez, Pau Martínez.

Campo: Ciudad Deportiva.